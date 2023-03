Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 marzo: Marcello deluso da Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 27 marzo, ci svelano che Maria legge le prime recensioni sui suoi abiti da sposa e non sono buone come tutti si aspettavano. La giovane stilista non riesce ad accettare questo fallimento, e si preoccupa delle conseguenze che questi commenti negativi potrebbe avere sulla sua collezione. Intanto Francesco ha scoperto la verità sul conto di Vito e il suo status sociale, quindi vorrebbe rivelare tuto a Maria, ma non sa esattamente come. Nel frattempo, Gloria ha deciso di partire per l’America per evitare di soffrire ancora nel vedere Ezio con Veronica. La donna sta pensando di andarsene dall’Italia entro la settimana. Come la prenderà Colombo?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ludovica, ormai ferita nell’orgoglio, è una furia e si decide ad affrontare Marcello per rivelargli di essere a conoscenza della relazione tra lui e Adelaide. Il giovane Barbieri si sente deluso da colei che era stato al suo fianco per tutti questi mesi, quindi se la prende proprio con la Contessa per non essere stata discreta sul loro rapporto. Nel frattempo, Matilde e Tancredi portano avanti il loro piano per continuare a rappresentare la concorrenza del Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma decide di accettare la proposta dei suoi genitori: crescerà il figlio con loro e lo spaccerà come suo fratello. Roberto, però, ha una soluzione ai suoi problemi che potrebbe aiutare anche lui e Mario a realizzare la loro piccola impresa. Vittorio vede il mondo crollargli addosso: Matilde gli rivela i piani del marito di costruire un magazzino rivale al Paradiso, e che oltretutto lei dovrà dirigere. Anche Flora lo tradisce per seguire Umberto, pure lui coinvolto nel progetto imprenditoriale di Tancredi. Vittorio a quel punto può solo contare sull’appoggio di Adelaide, che ha cacciato di casa i Sant’Erasmo, delle commesse e dei suoi pochi fedeli, che restano al suo fianco.

Irene nutre dei dubbi sulla fedeltà di Vito verso Maria e incarica Alfredo di indagare. Per coprire l’amico, il magazziniere è costretto a dire una bugia. Maria, delusa dal tradimento di Flora, la affronta. Anche Adelaide è rimasta molto male dalla scelta di Matilde di voltare le spalle al Paradiso e la tratta con freddezza. Matilde cerca comunque di rimediare facendo in modo che Flora aiuti Maria con la sua sfilata, almeno per un’ultima volta.











