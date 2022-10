Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 ottobre: Anna ha mentito su sua madre

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 27 ottobre: Anna ha mentito a tutti su sua madre

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 27 ottobre ci dicono che la storia d’amore tra Anna e Salvatore è in pericolo per via delle bugie della ragazza. Dopo aver scoperto che Caterina potrebbe essere in città, e quindi non in America, Armando parte insieme a Marcello alla volta degli Stati Uniti per capire se Anna si trova realmente lì, e cosa sta combinando per tutto questo tempo. I due scopriranno che la giovane ha mentito a tutti e nasconde una verità che li lascerà a bocca aperta.

Umberto ha fatto sì che i Baroni Foppa assumessero Maria, in modo da tenerla lontana dal Paradiso, e soprattutto da Flora, che sta soffrendo molto per via dell’improvvisa e inarrestabile ascesa della giovane siciliana nel magazzino. Flora teme che Maria voglia soffiarle in posto di stilista, e dopo essere stata umiliata da Adelaide, non riesce più a tollerarla. I Baroni quindi propongono a Maria un contratto di lavoro adeguato che lei accetta senza indugio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 27 ottobre: Veronica aggredita!

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Gemma ha pagato delle amare conseguenze per via delle domande scomode dei giornalisti sulla situazione matrimoniale a casa Colombo. Gloria, quindi, è corsa ai ripari e ha chiesto alle Veneri del Paradiso delle Signore di proteggere sua figlia dalle interviste indesiderate dei giornalisti. La situazione tuttavia è destinata a peggiorare quando un gruppo di donne bigotte aggredisce Veronica, accusandola di essere la concubina di Ezio.

Infine, Armando e Marcello sono ancora sconvolti per quanto hanno scoperto su Anna. E ora che la giovane sta per rientrare a Milano, decidono per il momento di non dire nulla a Salvatore su ciò che hanno scoperto.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Flora continua a non nascondere la sua gelosia nei confronti del successo che sta avendo Maria, ormai lanciatissima, e teme che possa rubarle il posto di stilista al Paradiso. Per questa ragione, Umberto deve preservare la sua compagna, quindi chiede alla baronessa Foppa di assumere la Puglisi affinché la tenga lontana dal grande magazzino milanese e permettere quindi a Flora di lavorare senza troppa pressione. Mistero intorno a Caterina, la madre di Anna, che in teoria dovrebbe essere in America con sua figlia, invece sembra essere a Milano. Almeno è ciò che ha visto Armando, di ritorno da una spedizione di lavoro, e ne parla perciò con Salvatore.

I giornalisti continuano a intromettersi nella vita personale di Ezio e le cose peggiorano perché questa volta è Gemma a pagarne le conseguenze. A quel punto, il Colombo prende una decisione che lascerà Veronica col cuore spezzato: vuole lasciare la casa in cui vive con la sua amata poiché è l’unico modo per poter salvaguardare la sua famiglia. Per Veronica sarà una scelta straziante dover rinunciare a lui.











