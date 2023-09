Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Flora spiffera tutto su Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che per Adelaide è arrivato il momento di uscire dal suo guscio e di tornare in società. La Contessa ha capito di dover farsi forza per riprendere quello che è il suo posto, a cominciare dal Circolo, dove l’ultima volta si era fatta prendere da un attacco di panico al pensiero di dover parlare in pubblico. Nonostante il rifiuto, Salvatore non si arrende ed è sempre più determinato a riconquistare Elvira. Prima di tutto deve scoprire qualcosa sul suo “rivale” ovvero il nuovo fidanzato della venere, Tullio. Così comincerà ad andare a caccia di inizi, iniziando proprio dalle colleghe di Elvira al Paradiso.

Maria e Matteo hanno un nuovo incontro, e sembra che il destino vuole proprio continuare a giocare con loro. Stavolta, però, la stilista è accompagnata da Agata, che nota il turbamento sul volto della sorella maggiore. Come mai questo ragazzo misterioso suscita in lei dei sentimenti così contradditori? Nel frattempo, Diletta continua ad occupare sempre maggior spazio al Paradiso, e lo fa per un motivo preciso…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Diletta è intenzionata a conquistare Vittorio, ma prima vuole accertarsi sul tipo di rapporto che intercorre tra lui e Matilde – perché è chiaro che c’è qualcosa fra loro. Nel frattempo, la giornalista mette in campo tutte le sue armi per cercare di farlo capitolare. Umberto ha confidato a Flora il segreto di Adelaide. La stilista avrebbe voluto che il fidanzato fosse stato sincero, così, ancora gelosa, si lascia involontariamente sfuggire qualcosa con la Gramini. Flora le rivela qualcosa di intimo, che Guarnieri le aveva confidato la sera prima su Adelaide. Sarà proprio il segreto su Odile? Fatto sta che l’astuta Gramini ne approfitterà per mettere in difficoltà la Contessa, una volta che quest’ultima avrà rimesso piede al Circolo…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, dopo la sfuriata iniziale, Matilde consiglia a Vittorio di posare per la copertina del magazine: è lui il modello giusto. Elvira dice chiaro e tondo a Salvatore che ormai lo considera solo come un amico, ma il giovane barista non lo accetta e prova a riconquistarla in ogni modo, ma appare chiaro che la ragazza ha in mente solo Tullio, il suo fidanzato. Umberto ha scoperto di Odile e, per non far ingelosire Flora, decide di raccontarglielo.

Tra Maria e Vito c’è una forte crisi, ma nessuno sembra rendersene conto. Intanto proseguono gli incontri casuali tra la stilista e Matteo. Diletta torna a Milano e, con la scusa di voler contribuire al nuovo numero del Paradiso Market, ne approfitta per approcciarsi con Vittorio: la sintonia tra i due rende Matilde piuttosto gelosa.

