Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 dicembre: Gemma sa tutto su Roberto e…

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 28 dicembre, ci svelano che Roberto intuisce che Gemma ha scoperto tutto riguardo alla frequentazione con Mario e vorrebbe darle delle spiegazioni, ma non trova il modo per introdurle l’argomento. O forse teme solo di essere giudicato e di perdere l’amicizia che ha stretto con lei. Invece, Gemma lo sorprenderà in positivo. Intanto, Irene si è messa in testa di voler fare breccia nel cuore di uno dei due artisti giunti al Paradiso, Michele, anche se di arte ne capisce ben poco. Per riuscire nel suo intento, organizza un’uscita a quattro e coinvolge anche la povera Maria nell’appuntamento. Questo fatto fa infuriare Alfredo e Vito, che non prendono affatto bene l’iniziativa della bionda venere. Cosa decideranno di fare per “salvare” le due veneri?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 28 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello è riuscito a soffiare l’affare a Umberto e comprare il Palazzo Andreani che lui tanto brama. Il barista ne parla con Adelaide, che ne resta sorpresa poiché il giovane è stato in grado di completare l’acquisto senza che nessuno sappia il nome del vero compratore. Infine, Tancredi si presenta al Paradiso, mostrandosi in volto: prima incontra Vittorio, che ne resta sorpreso, poi Matilde, con la quale, in serata, ha un brutto scontro per via delle sue foto esposte per la campagna pubblicitaria del magazzino milanese, che lui ovviamente non approva.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, due artisti si presentano per lavorare al Paradiso suscitando interesse nelle Veneri. Uno di loro, Michele, è attratto da Irene, che pare essere lusingata dalla sua corte, facendo però ingelosire Alfredo. Vito riesce a strappare un altro appuntamento a Maria, dopo averle chiesto scusa per come si è comportato, ma ancora è restio a rivelarle tutta la verità sul suo conto. Matilde vorrebbe lasciarsi andare di più con Vittorio, ma Adelaide la mette in guardia: lei è ancora una donna sposata. Alla serata al Circolo, dove Ezio e Veronica vengono accolti come una coppia, Gemma si fa accompagnare da Roberto. A fine evento, la ragazza capisce che tra quest’ultimo e Mario Oradei c’è qualcosa di più di una semplice amicizia… Infine, Tancredi di Sant’Erasmo si mostra (di spalle) mentre sfoglia un giornale dove è ritratta sua moglie Matilde mentre indossa l’abito di punta del Paradiso.

