Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 febbraio 2024: Umberto trova il modo di liberarsi di Marcello

Il Paradiso delle signore, dove eravamo rimasti: Marta rimane a Milano

Torna in onda oggi pomeriggio Il Paradiso delle signore, con una nuova imperdibile puntata. Nell’appuntamento andato in onda ieri, il pubblico ha assistito all’importante scelta di Marta di rompere con Tom per rimanere a Milano e occuparsi del centro per ragazze madri. Il vero motivo è però legato a Vittorio, del quale la ragazza è ancora innamorata. Il Conti, tuttavia, è ora fidanzato con Matilde che, nonostante la gelosia per il compagno, decide di aiutare lui e Marta nel progetto.

Inoltre, c’è stata un’accesa discussione tra Ciro, la figlia e la moglie: adirato per la rottura del fidanzamento tra Maria e Vito, ha avuto una forte discussione con entrambe, accusandole di avergli tenuta nascosta la delicata situazione. Intanto, Umberto è intenzionato a liberarsi di Marcello, sempre più ingerente nel suo progetto aziendale. Irene, invece, ha accettato la proposta lavorativa di Leonardo ma tiene nascosto tutto al fidanzato, considerata la sua gelosia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Umberto, la strategia contro Marcello

Nuovi colpi di scena nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi mercoledì 28 febbraio 2024. Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Irene accetta di lavorare insieme a Leonardo ma presto tra i due, consapevoli della reciproca attrazione, scoppia la passione. Intanto Alfredo dovrà affrontare una cocente delusione ma Clara lo aiuterà, rafforzando il loro legame. Spazio poi alle dinamiche che coinvolgono Umberto, che trova la strategia per liberarsi dell’ingerenza di Marcello nei suoi affari. Hofer, infatti, gli riferirà di essere pronto a raggiungere Milano per incontrarlo: Guarnieri sentirà così di avere la vittoria in pugno contro il suo rivale.

Intanto la situazione si fa sempre più esplosiva attorno a Maria. La ragazza ha confessato il suo tradimento a Vito e la situazione è degenerata, con il ragazzo che ha annullato il fidanzamento e Ciro che si è infuriato con figlia e moglie. L’accusa dell’uomo è grave ed è rivolta soprattutto a Concetta: la donna, infatti, avrebbe coperto la figlia nascondendogli la verità sul fidanzamento interrotto. Concetta, stanca delle accuse del marito, prenderà una decisione importante ed inaspettata.











