Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 febbraio: Ludovica rode di gelosia!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 28 febbraio, ci svelano che Tancredi ha capito che Matilde è molto infastidita dalla complicità tra Vittorio e Diletta, che cresce di giorno in giorno. Per questo motivo, l’astuto Sant’Erasmo pensa a un nuovo piano per cercare di allontanare la moglie da Conti. Alfredo, invece, è convinto di essere riuscito a fare breccia nel cuore di Irene, anzi: crede fermamente che la bionda venere si sia finalmente interessata a lui (e non ha tutti i torti). Perciò il magazziniere si avvale, ancora una volta, dell’aiuto di Clara, ma stavolta l’amica ciclista non ha intenzione di aiutarlo: la ragazza è rimasta molto delusa dalle parole del giovane, che la considera solo una sorella minore. Intanto, Ludovica sta rodendo di gelosia nel vedere Marcello e Adelaide sempre più uniti e complici. Un’alchimia visibile ai soci del Circolo, ma alla Contessa non sembra importare nulla perché pronta a vivere alla luce del sole questa nuova relazione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 28 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Roberto ha bisogno del parere alle Veneri per capire cosa ne pensano riguardo alla pubblicazione sul Paradiso Market di un articolo di Diletta sull’educazione sessuale femminile. Il pezzo è molto buono, ma il pubblicitario necessita di un parere femminile in più. Intanto proprio quando Ezio si era deciso a parlare a Veronica di lui e Gloria, capisce che deve fare un passo indietro: la priorità è la salute di Gemma, le cui condizioni sono preoccupanti. L’uomo quindi comunica alla ex moglie che, almeno per il momento, deve aspettare. Gloria quindi sarà costretta di nuovo a starsene in silenzio, ma il motivo della salute di Gemma getterà ancora di più Ezio in confusione, costringendolo a una nuova decisione…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene si decide ad uscire con Alfredo dopo che Armando le ha fatto capire che non può continuare a giocare con i sentimenti del ragazzo, soprattutto se non li ricambia. L’appuntamento tra i due, però, risulta piacevole, portandoli ad un momento di vicinanza. Alfredo, poi, festeggia con gli amici i successi ciclistici di Clara, ma quest’ultima ci rimane male quando capisce che lui la considera solo “una sorellina”. Ezio ha scelto Gloria e ora deve trovare il modo di dirlo a Veronica. Qualcosa, però, lo ferma: Gemma ha un malore improvviso che lo costringe a rimandare ogni cosa. La priorità è infatti la salute della sua figliastra.

Vittorio e Diletta, la giornalista del Paradiso, sono sempre più in sintonia e ciò provoca una certa gelosia da parte di Matilde. Adelaide, infine, si lascia andare con Marcello dopo aver capito che il ragazzo ha dei valori morali ben precisi: colpita dal suo gesto di rinunciare ad essere membro del Circolo per salvare la reputazione della donna, i due si riavvicinano e passano di nuovo la notte insieme.











