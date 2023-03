Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 marzo: Matilde e Vittorio, è guerra…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 28 marzo, ci svelano che tra Vittorio e Matilde è guerra; il pubblicitario la ritiene responsabile per aver, indirettamente, causato il sabotaggio della vendita degli abiti da sposa di Maria. Tuttavia, Conti scopre di aver ancora bisogno della Frigerio per concludere alcuni affari del Paradiso in America, dato che i due avevano pensato a un lancio del brand a livello internazionale. Le cose, però, potrebbero rivelarsi più complicate del previsto. Matilde infatti litiga con Tancredi a causa di Vittorio, poiché l’ultima cosa che voleva era danneggiare il Paradiso. E la situazione diventa è sempre più delicata.

Intanto Francesco vuole andare fino in fondo per scoprire la verità sulla misteriosa ragazza che era con Vito. Il giovane barista non accetta che il contabile stia mentendo a Maria, ed è determinato a capire cosa stia nascondendo a tutti e perché farlo proprio alle spalle della sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 28 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Elvira non la prende bene quando scopre che Salvatore ha sabotato il suo esame di guida, impedendole così di avere un buon esito nella priva. Nonostante le giustificazioni del barista, la venere si sente tradita dal suo amico, verso cui prova un sentimento che va oltre la simpatia. Veronica, invece, nota un cambiamento nell’atteggiamento di Ezio da quando Glora ha annunciato la sua partenza per Washington. La Zanatta quindi comincia a sospettare che tra i due ci sia una qualche relazione segreta, e decide quindi di indagare per poter scoprire la verità…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma è ancora incerta se accettare o meno la proposta di Roberto, che vorrebbe sposarla per evitare a lei lo scandalo e permettere anche a lui di poter accedere all’eredità di famiglia che gli permetterà di aprire la sua impresa con Mario. Intanto, Vittorio cerca di riprendere in mano il Paradiso dopo il tradimento di Matilde e di Flora, che hanno deciso di unirsi al nuovo magazzino di Guarnieri. Tuttavia, quando Maria deve presentare la sua prima collezione di abiti da sposa, Matilde riesce a convincere Flora ad aiutare la sua amica per un’ultima volta. I problemi sopraggiungono quando la collezione riceve pessime recensioni a causa del sabotaggio di Tancredi – e Vittorio se la prende con Matilde perché la ritiene coinvolta. Francesco ha scoperto che Vito si è incontrato con una misteriosa donna e vorrebbe rivelare a Maria la verità. Marcello è deluso da Adelaide per aver rivelato la loro relazione a Ludovica. Infine, Gloria è decisa a partire per l’America.

