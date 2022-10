Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 ottobre: Anna, una verità shock

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 28 ottobre: cosa hanno scoperto Marcello e Armando su Anna?

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 28 ottobre ci dicono che Marcello e Armando non sanno come dire a Salvatore quanto hanno scoperto su Anna. La verità li ha scioccati, e al momento si sentono in colpa per non essere riusciti a dirgli nulla, quindi all’ultimo momento riusciranno a rimediare a questa omissione.

Una vita/ Anticipazioni 28 ottobre: Fidel è ancora in coma dopo l'aggressione

Maria ha ricevuto una grande opportunità lavorativa da parte dei Baroni: andare a lavorare in Costa Azzurra. Tuttavia, non sa cosa fare, perché si trova molto lontano, quindi non sa se accettare o meno. Per fortuna ci sarà Vito che arriverà al momento giusto per aiutare la siciliana, verso cui prova un sentimento, e indirizzarla verso la giusta scelta da prendere.

Beautiful/ Anticipazioni 28 ottobre: Steffy schiaffeggia Sheila e poi la caccia!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 28 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Veronica è stata aggredita ed è stato uno shock totale per lei. Gemma è l’unica a conoscenza di ciò, e lo rivela ad Ezio. Il padre di Stefania non ne sapeva nulla, quindi ne rimane spiazzato. Visti gli eventi che si sono susseguiti nelle ultime settimane, Don Saverio suggerisce infine ai Colombo di vivere separati per un certo periodo in modo da calmare le acque.

Infine, per Anna è giunto il momento della verità. La giovane ritorna a Milano e affronta Salvatore, rivelandogli una verità che lo lascerà senza parole, e non sarà il solo a restarne sconvolto.

Jacqueline MacInnes Wood di Beautiful/ "Io e Steffy, pazze per amore"

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, dopo aver scoperto che Caterina potrebbe essere in città, e quindi non in America, Armando parte insieme a Marcello alla volta degli Stati Uniti per capire se Anna si trova realmente lì, e cosa sta combinando per tutto questo tempo. I due scopriranno che la giovane ha mentito a tutti e nasconde una verità che li lascerà a bocca aperta. Umberto ha fatto sì che i Baroni Foppa assumessero Maria, in modo da tenerla lontana dal Paradiso, e soprattutto da Flora, che sta soffrendo molto per via dell’improvvisa e inarrestabile ascesa della giovane siciliana nel magazzino.

Gemma ha pagato delle amare conseguenze per via delle domande scomode dei giornalisti sulla situazione matrimoniale a casa Colombo. Gloria, quindi, è corsa ai ripari e ha chiesto alle Veneri del Paradiso delle Signore di proteggere sua figlia dalle interviste indesiderate dei giornalisti. La situazione tuttavia è destinata a peggiorare quando un gruppo di donne bigotte aggredisce Veronica, accusandola di essere la concubina di Ezio.