Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 settembre 2023: i dubbi di Salvo e Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Maria ha cercato di convincere Marcello a fidarsi di Matteo, che non è un truffatore e lo ritiene una brava persona. Tuttavia Barbiere è poco incline a supportare questa teoria, e ha ancora molti dubbi su questo presunto fratello, apparse all’improvviso nella sua vita. Anche qualcun altro è in preda ai dubbi, parliamo ovviamente di Salvo, che non crede fino in fondo all’esistenza del fantomatico fidanzato di Elvira. Il barista pensa che si tratti solo di un’invenzione per farlo ingelosire, quindi cerca di carpire quante più informazioni possibile sul suo rivale.

Del resto Tullio avrebbe dovuto far visita ad Elvira, ma ha rimandato ancora una volta a causa del lavoro. Grazie ad Alfredo, Salvatore scopre che il fidanzato della venere esiste veramente: e per lui è un’altra delusione da incassare. Dopo che Fiorenza Gramini l’ha messa in difficoltà al circolo facendole intendere di essere a conoscenza di un qualche suo segreto intimo, Adelaide ritiene Umberto l’unico responsabile. Pensava di potersi fidare di lui, invece ha tradito la sua fiducia.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 28 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Umberto incolpa solo Flora dell’accaduto con la Gramini; Guarnieri aveva svelato alla sua fidanzata il segreto di Adelaide su Odile, e lei non ha perso un minuto per lasciarsi sfuggire qualche parola di troppo con la Gramini. Ora Umberto non può perdonare Flora, ed è furioso con lei. Intanto Marcello, su suggerimento della sorella Angela, cerca informazioni su Matteo e le trova in una vecchia scatola, dove la madre conservava un po’ di ricordi familiari. Scavando a fondo, il giovane Barbieri trova qualcosa di toccante. Nel frattempo, Vittorio e Matilde sono intenti a preparare il discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto insieme. Per loro è l’occasione per avvicinarsi di nuovo…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Elvira dice chiaro e tondo a Salvatore che ormai lo considera solo come un amico, ma il giovane barista non lo accetta e prova a riconquistarla in ogni modo, ma appare chiaro che la ragazza ha in mente solo Tullio, il suo fidanzato. Umberto ha scoperto di Odile e, per non far ingelosire Flora, decide di raccontarglielo, ma quest’ultima chiacchiera un po’ troppo con Fiorenza e lei approfitta del segreto per mettere in difficoltà Adelaide, appena rientrata in società.

Maria è in forte crisi con Vito, e riesce a confidarsi solo con Irene. Diletta torna a Milano e, con la scusa di voler contribuire al nuovo numero del Paradiso Market, ne approfitta per approcciarsi con Vittorio: la sintonia tra i due rende Matilde piuttosto gelosa. Continuano gli incontri casuali tra Maria e Matteo, ma stavolta la stilista cerca di farlo riavvicinare col fratello Marcello.

