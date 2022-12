Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 29 dicembre: Gemma sorprende Roberto

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 29 dicembre, ci svelano che Roberto pensava di aver trovato in Gemma un’amica e confidente. Invece, dopo quanto lei ha scoperto al circolo, dove ha sorpreso lui con Mario molto vicini, Gemma appare molto distante. Roberto teme quindi di aver compromesso per sempre la loro amicizia a causa della sua relazione con Oradei. I suoi timori verranno spazzati via nel momento in cui la Zanatta lo sorprenderà in positivo, salvandolo da una situazione compromettente. Dopo aver scoperto che Maria gli ha mentito per uscire con Irene e i due artisti, Vito si dice molto deluso da lei, dato che non di aspettava un simile comportamento. E si sfoga quindi con Armando al riguardo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 29 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Maria e Irene vengono poi a sapere che Vito e Alfredo sono a conoscenza della loro uscita a quattro. Per la siciliana è un bel guaio poiché ha rinunciato all’appuntamento con Lamantia solo per poter fare un favore alla sua bionda amica. Cercherà di farsi perdonare dal contabile del Paradiso? E lui come reagirà? Intanto, Adelaide gioca d’anticipo e riesce a scoprire l’offerta economica di Umberto per comprare Palazzo Andreoli; in questo modo la Contessa e Marcello sapranno come agire contro di lui per coglierlo di sorpresa e soffiargli l’affare. Infine, Matilde ha deciso di vivere a pieno la sua relazione con Vittorio, quindi si prepara con lui per partire per un viaggio di lavoro, ma qualcosa va storto. Tancredi entra in gioco e muove le sue pedine contro la moglie…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Roberto capisce che Gemma sa tutto della sua relazione con Mario Oradei e ora teme di aver compromesso la loro amicizia; infatti la venere si mostra piuttosto scostante nei suoi confronti, mentre con la madre Veronica ricorda un fatto risalente ad anni prima, quando un suo professore venne allontanato perché sospettato di essere omosessuale. Maria si lascia convincere da Irene ad uscire con i due artisti del Paradiso, sebbene la siciliana non sia contenta poiché ha dovuto disdire l’appuntamento con Vito – e intanto quest’ultimo e Alfredo scoprono tutto. Tancredi arriva al Paradiso: prima incontra Vittorio, poi si occupa di Matilde, con la quale ha un duro scontro a proposito del suo servizio fotografico.

