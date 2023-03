Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 29 marzo: Veronica ricatta Gloria!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 29 marzo, ci svelano che Veronica ha ormai scoperto che Ezio e Gloria hanno – o hanno avuto – una relazione, ed è molto scossa. Nonostante la delusione nei confronti del compagno, che riteneva una persona fedele, la Zanatta non si perde d’animo e ricatta la capocommessa del Paradiso, obbligandola a troncare definitivamente questa storia. Sarà dunque questo evento a mettere la parola fine alla storia clandestina tra i coniugi Colombo? Intanto, Adelaide cerca di scendere a compromessi con Marcello perché non vuole perdere il loro legame, e tenta con ogni mezzo di riconquistare la sua fiducia. Barbieri, però, ha bisogno di tempo per perdonarla e più che altro per ripensare alla sua situazione sentimentale.

E la Contessa a quanto pare abbatterà i suoi muri, anche quelli dell’orgoglio, riavvicinandosi a Matilde e confidandole che il sentimento che prova per Marcello è molto più forte di quanto credeva. Nel frattempo, Francesco, che ha scoperto la verità su Vito, è convinto che quest’ultimo stia tradendo Maria dandole false illusioni, quindi vuole chiedere spiegazioni al siciliano.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 29 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Alfredo chiede l’aiuto di Irene per far fare pace a Salvo ed Elvira. La venere ci è rimasta molto male quando ha scoperto che l’amico ha sabotato il suo esame della patente perché non la ritiene abbastanza brava al volante. Tra i due ora è sceso il gelo, e la ragazza difficilmente deporrà l’ascia di guerra. Intanto, Gemma ha ancora in mente Marco, ma è consapevole di dover abbandonare le speranze di tornare con lui. Per questo motivo, la giovane Zanatta si decide a dare una risposta alla proposta di matrimonio di Roberto…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma è ancora incerta se accettare o meno la proposta di Roberto, che vorrebbe sposarla per evitare a lei lo scandalo e permettere anche a lui di poter accedere all’eredità di famiglia che gli permetterà di aprire la sua impresa con Mario. Intanto, Vittorio cerca di riprendere in mano il Paradiso dopo il tradimento di Matilde e di Flora, che hanno deciso di unirsi al nuovo magazzino di Guarnieri. Tuttavia, quando Maria deve presentare la sua prima collezione di abiti da sposa, Matilde riesce a convincere Flora ad aiutare la sua amica per un’ultima volta. I problemi sopraggiungono quando la collezione riceve pessime recensioni a causa del sabotaggio di Tancredi – e Vittorio se la prende con Matilde perché la ritiene coinvolta.

Francesco ha scoperto la verità su Vito e vorrebbe dirlo a Maria. Marcello è deluso da Adelaide per aver rivelato la loro relazione a Ludovica; tra loro si crea una frattura. Elvira, invece, si arrabbia quando scopre che Salvatore ha compromesso il suo esame per la patente. Infine, Veronica scopre che Ezio e Gloria hanno una relazione.











