Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 29 settembre: Umberto aiuterà Vittorio?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 29 settembre: Gemma spera di far pace con Stefania

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 29 settembre ci dicono che il Paradiso delle Signore festeggia perché è arrivata la nuova collezione che piace a tutti: è stato fatto un ottimo lavoro con i modelli. Gemma appare ormai cambiata, e continua a sperare di poter fare pace con Stefania, dopo quanto accaduto. E sembra proprio che la giovane veda aprirsi un piccolo spiraglio di luce…

Intanto, Alfredo ritorna a corteggiare Irene, sperando di riconquistarla, ma la ragazza si accorge in tempo delle menzogne del ragazzo: lui non è affatto cambiato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 29 settembre: Vittorio trova in Umberto un alleato?

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Armando e Salvatore sono molto preoccupati per Marcello dopo le rivelazioni scottanti che hanno appreso al Circolo. La persona che sta seguendo l’amico non è infatti un uomo, ma si tratta di una donna. Chi potrebbe essere la sua mentore?

Infine, Vittorio capisce che per poter rilevare le quote del Paradiso di Adelaide ha bisogno di un alleato potente, qualcuno che conosca bene il suo avversario e sappia a quale gioco stare. Qualcuno come Umberto, che ha un passato in sospeso con la Contessa. C’è però un colpo di scena: Adelaide pare sia molto disposta a cederle a Conti, grazie anche a una mediazione inattesa di Matilde. Cosa c’è sotto?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Clara ha bisogno di essere riassunta, quindi Don Saverio chiede a Vittorio affinché le venga data un’altra possibilità. Anche Gemma, che sembra ormai essere cambia, si offre di aiutare la nipote del sacerdote. Intanto, Matilde ascolta i suggerimenti del cognato riguardo al fatto di liberarsi dall’arrogante ed egoista marito Tancredi. Eppure la donna spera, in fondo al cuore, che il marito possa ancora redimersi.

Al Circolo, Salvatore ha scoperto che l’uomo a cui Marcello si era affidato non si chiama Basile. Pare non esiste nessun mecenate con questo nome. Preoccupato da questa notizia, l’Amato si confida con Armando e insieme pensano a un modo per affrontare la cosa con l’amico. Al Paradiso delle Signore torna una vecchia conoscenza: si tratta di Alfredo Perico. Infine, Vittorio scopre che Adelaide vuol cedere le quote del grande magazzino e si decide a riprenderle, a qualunque costo.











