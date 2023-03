Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 marzo: Irene, scocca il bacio con Alfredo?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 3 marzo, ci svelano che messa alle strette dopo essere stata scoperta, Gemma è stata costretta a dire la verità ai suoi familiari. Ezio è furioso ovviamente, e pretende che Carlos si prenda le sue responsabilità per aver messo incinta la ragazza (dato che sia Ezio che Veronica pensano che solo lui possa essere il responsabile). Il problema è che il giovane è stato costretto dalla madre a tornare in Argentina, dove è già promesso sposo a un’altra. Intanto, Alfredo pensa di aver fatto il passo decisivo per conquistare Irene, ma la ragazza non vuole parlargli a proposito della sua complicata situazione familiare. Così il magazziniere tenta ancora una volta di chiedere aiuto a Clara, e continua a non accorgersi che l’amica ciclista è cotta di lui e che soffre per non essere ricambiata.

Terra amara non va in onda oggi 3 marzo/ Quando torna la soap turca?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 3 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Diletta è chiaramente interessata a Vittorio, e usa un pretesto per potersi incontrare con lui. Nel frattempo, Irene si lega ancora di più ad Alfredo dopo che quest’ultimo riesce a farla riavvicinare al padre. Il gesto colpisce molto la bionda venere, che decide di ringraziarlo in un modo del tutto inaspettato: scoccherà finalmente il bacio tra loro? La curiosità di Matilde riguardo al progetto super segreto di Tancredi viene messa a tacere quando lui decide di svelarle tutta la verità sul grande magazzino che sta progettando. Quale sarà la reazione della Frigerio? Infine, Veronica consola sua figlia Gemma, mentre Ezio è sicuro che la situazione della giovane Zanetta non comprometterà la sua relazione con Gloria, motivo per cui lui la rassicura sui suoi sentimenti.

Beautiful/ Anticipazioni 3 marzo: la famiglia Forrester di nuovo riunita

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde decide di dedicarsi al progetto di Tancredi, allontanandosi sempre di più da Vittorio e dalle sue idee al Paradiso Market. Al contrario, Conti appoggia la giornalista Diletta, arrivando a pubblicare il suo articolo sull’educazione sessuale. Clara soffre per la vicinanza tra Irene e Alfredo, che sono sempre più in sintonia. Francesco si interessa al lavoro in sartoria di Maria e quando prende una decisione senza consultarla, lei inizialmente si infuria. Poi capisce che l’ha fatto nell’interesse solo dell’atelier, e non perché voleva nuocerle. Ludovica rode di gelosia nel vedere Marcello e Adelaide insieme al Circolo. Veronica scopre che Gemma è incinta, e ciò spiega finalmente i suoi malori degli ultimi giorni. Tutti sono all’oscuro della liaison tra Ezio e Gloria, che continuano a vedersi di nascosto, soprattutto alle spalle delle due Zanatta.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 2 marzo: Lello Valsano, arriva la sentenza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA