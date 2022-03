Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 3 marzo: Umberto pronto ad aiutare Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 3 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 3 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Anna dice a Salvatore che Irene non vuole trasferirsi a Milano, il barista ci rimane male e l’Imbriani non è in grado di giustificare il comportamento della figlia, ma nemmeno vuole causarle di nuovo il trauma di un nuovo cambio di residenza. Umberto si fa coraggio e mette al corrente Vittorio che per motivi finanziari è stato costretto a cedere le sue quote del Paradiso a Dante Romagnoli. Per Conti è un duro colpo, ma giura a se stesso di riprendersi il magazzino e sbattere fuori dai giochi Dante. Umberto colpito dalla tenacia dell’ ex socio torna a casa e parla con Flora delle sue intenzioni di combattere contro il manager. La situazione tra Ezio e Veronica è migliorata, ma Stefania intuisce che c’è qualcosa che le sta sfuggendo, a farle venire molti dubbi è Marco.

Una vita/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Aurelio sospetta di Genoveva

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Umberto confida a Flora che non ha avuto alternative, cedere le quote del Paradiso al Romagnoli gli è costato molto, l’importante è che Adelaide non dubiti nulla. La stilista insiste di mettere al corrente Vittorio di quanto è accaduto. Irene è arrabbiata con Agnese che le ha nascosto il tradimento di Rocco, toccava a lei andare a Roma e prenderlo a schiaffi. Ricordando il comportamento del giovane ora la sarta si rende conto da quanto tempo le stava mentendo. Tina sta preparando le valige: ha deciso di trasferirsi con Sandro a Londra. Flora vorrebbe preparare l’abito da sposa di Veronica, ma Stefania e Gemma le dicono che la data del matrimonio è stata per il momento sospesa. Fiorenza è preoccupata, Dante si sta avvicinando troppo a Beatrice e ha paura che la stilista rappresenti il suo tallone di Achille. Vittorio vuole organizzare una festa a sorpresa per salutare Tina e Sandro e conoscendo il motivo per cui Agnese è giù di morale decide di andare a trovare Maria a casa. Conti suggerisce alla sarta di trovare la serenità, dovrebbe provare a distrarsi, ne approfitta per farsi aiutare a trovare un regalo per Tina, così invita la ragazza a prepararsi e accompagnarlo per i negozi del centro.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Paris si oppone alla richiesta di Zoe

Ferdinando e Flavia vengono convocati al Circolo da Fiorenza e Dante per comunicargli che Umberto per motivi finanziari è stato costretto a vendere le azione del Paradiso, se il prezzo è buono e il Commendatore è fuori dai giochi, la Brancia è disposta a chiamare il marito e concludere l’accordo. Anna è preoccupata, la piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano, non ha nessuna intenzione di lasciare gli amichetti e i nonni, la Imbriani è in difficoltà non vuole dare un dispiacere a Salvatore, ma non sa come dirglielo. Beatrice le consiglia di non perdere tempo e metterlo al corrente al più presto per non illuderlo inutilmente. Anna in questo momento vuole rimandare, Tina sta partendo e Salvatore è già triste. Flora partecipa alla festa che è stata organizzata al Paradiso, Vittorio fa un brindisi e tanto di discorso preliminare, la stilista torna a Villa Guarnieri prima della fine dei festeggiamenti e racconta a Umberto che il Paradiso per Vittorio è la sua casa, la sua famiglia, è tutto ciò che conta per lui. Le parole della Ravasi rendono tutto più difficile per il Commendatore il momento che dovrà affrontare il suo socio, ma ringrazia Flora, senza il suo sostegno non avrebbe avuto mai la forza di affrontare tutto questo.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Tina e Sandro in partenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA