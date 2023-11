Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 novembre 2023: la decisione di Vittorio

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 novembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Matteo e Maria si sono baciati. E’ stato del tutto inaspettato, eppure ha lasciato il segno. Il giovane non riesce a smettere di pensarci e vorrebbe cercare un avvicinamento con la stilista. Lei, però, si dimostra scostante, e pare voglia chiudergli ogni possibilità di accorciare le distanze. La siciliana si sente ovviamente in colpa nei confronti di Vito che, seppur distante perché ancora in Australia, è a tutti gli effetti il suo fidanzato e promesso sposo. Matteo si farà da parte?

Terra amara/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Zuleyha ancora dispersa, Demir torna a casa

Nel frattempo, Marcello è molto coinvolto nella gestione della Tessuti Colombo. Il Barbieri è riuscito ad organizzare un incontro col sindaco di Sperti per risolvere la questione del trasferimento della fabbrica di Ezio e Gloria, sperando che possa risolversi la questione. Il giovane uomo d’affari riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, facendo felici i Colombo?

La promessa/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Gregorio e Romulo, è di nuovo scontro

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 3 novembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Botteri non ha preso bene l’assunzione di Concetta, che è stata fatta senza essere stato consultato. Lo stilista non nasconde il suo disappunto, quindi ha deciso di mettere la donna alla prova per capire se merita davvero quel posto di sarta. Concetta, dal canto suo, trova il modo di tenere testa a Gianlorenzo, ma ha un’ultima prova ancora da superare. La madre di Maria vuole uscirne fuori evitando di coinvolgere anche la figlia perché non vuole farla preoccupare. Ne uscirà vincente?

Beautiful/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Hope non vuole separarsi da Douglas

Vittorio pensa a Matilde, e non riesce a smettere. Da quando hanno avuto quell’avvicinamento in ufficio, Conti sente che di poter avere qualche speranza. Non sa però che la donna e Tancredi hanno ritrovato una certa sintonia dopo una serata insieme. E quando Vittorio nota l’affiatamento tra moglie e marito, ne resta deluso e capisce ancora una volta che deve farsi da parte.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio e Matilde aiutano i Colombo con la Tessuti, Umberto trama nell’ombra per boicottarli e coinvolge anche Tancredi. Il tempo passato insieme avvicina molto Vittorio e la Frigerio, ma lei decide di prendere le distanze per passare una serata col marito. Maria si prende cura di Matteo e lo ospita in casa con Irene e Clara. Il giovane capisce, però, di essere un peso e non vuole mettere la stilista in difficoltà. Mentre lo aiuta a rimettersi in sesto, tra lui e Maria c’è un bacio. Elvira e Salvatore sembrano essersi riavvicinati, ma la presenza di Tullio complica tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA