Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 30 dicembre: Alfredo scopre che Irene…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 30 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 30 dicembre, ci svelano che Irene ha trovato un modo per liberarsi dalla corte sfrenata di Alfredo, e infatti confida alle amiche di aver finto di essersi fidanzata con l’artista del Paradiso, Michele, che già nei giorni scorsi stava palesemente flirtando con lei. Alfredo non la prende ovviamente bene, quindi affronta il rivale in amore; quest’ultimo, però, gli rivela che tra lui e Irene non c’è assolutamente nulla! Alfredo è quindi molto irritato e si sente preso in giro dalla venere…

Terra amara/ Anticipazioni 30 dicembre: Yilmaz e Demir fanno finalmente pace?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 30 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ferdinando percepisce che Ludovica non gli è sincera, specialmente dopo quelle parole di Fiorenza. L’uomo quindi indaga al Circolo per capire quale sia il segreto che la donna gli sta tenendo nascosto e comincia a sospettare che la sua bella fidanzata non è poi così felice di averlo al suo fianco… Intanto, Gemma rivede una sua vecchia conoscenza: Carlos Garcia, che si trova di passaggio al circolo. Tutto ciò mentre tra lei e Roberto nasce una bella amicizia fatta di confidenze, segreti e una conoscenza sempre più approfondita. Landi ha trovato nella giovane Zanatta una persona di cui fidarsi e che non lo giudica per quello che è.

Beautiful/ Anticipazioni 30 dicembre: Carter, deluso da Quinn, si confida con Katie!

Nel frattempo, Adelaide e Marcello gongolano perché sono riusciti a mettere fuori gioco Umberto con il loro affare, quindi ora hanno qualcosa di cui festeggiare. Infine, Tancredi ammette la sua intenzione di riprendersi Matilde perché vuole riavere la moglie al suo fianco. Vittorio ne è preoccupato perché teme che il Sant’Erasmo abbia scoperto, o quantomeno abbia intuito, che lui e Matilde hanno una relazione extraconiugale…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma salva Roberto e Mario da una situazione spiacevole dato che si trovavano in un vicolo ed erano abbastanza intimi, tanto da suscitare l’intervento di un agente di polizia. La Zanatta, però, con una mossa intelligente, interviene per chiarire il presunto equivoco. Roberto quindi si confida con lei, scoprendo di avere una preziosa alleata nella sua relazione con Mario. Intanto, Maria si trova in difficoltà per aver dovuto mentire a Vito, il quale ha scoperto che lei ed Irene erano usciti con i due artisti e la siciliana aveva annullato il loro appuntamento con una scusa poco tangibile. Maria tenta di parlare con il contabile del Paradiso, e alla fine lui riesce a perdonarla.

Un posto al sole/ Anticipazioni 29 dicembre: Viola preoccupata per Rosa e Manuel

Adelaide gioca d’anticipo e riesce a scoprire l’offerta economica di Umberto per comprare Palazzo Andreoli; in questo modo la Contessa e Marcello sapranno come agire contro di lui per coglierlo di sorpresa e soffiargli l’affare. Infine, Matilde ha deciso di vivere a pieno la sua relazione con Vittorio, quindi si prepara con lui per partire per un viaggio di lavoro, ma qualcosa va storto. Tancredi entra in gioco e muove le sue pedine contro la moglie…











© RIPRODUZIONE RISERVATA