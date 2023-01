Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 30 gennaio: Marco è tornato, e Gemma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 30 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 30 gennaio, ci svelano che Marco è tornato a Milano e il suo rientro non ha lasciato tutti indifferenti. Gemma, infatti, è turbata nel rivederlo perché riaffiorano nella sua mente i ricordi di quando i due stavano insieme. Invece i Colombo commentano il ritorno del giovane e vogliono avere notizie della loro figlia Stefania, rimasta a Washington per continuare la traduzione del suo romanzo. E poi c’è Tancredi, che ha accolto con tranquillità il ritorno a casa del fratello, sebbene Marco non si fidi ancora di lui. Infatti ricordiamo che il maggiore dei Sant’Erasmo lo aveva attaccato sull’inchiesta riguardante la tragedia del Vajont e lo aveva anche licenziato dalla sua rivista.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 30 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, nel confronto con Tancredi, Marco sarà appoggiato dai suoi amici, in primis Vittorio, ma quest’ultimo troverà un punto di scontro con Matilde, che lo accuserà di mettere zizzania nella famiglia. Vittorio e Matilde si ritroveranno così sempre più lontani, con Tancredi che gongolerà per la situazione. Inoltre la Frigerio spalleggerà a pieno il marito, convincendolo a fare un passo avanti verso Marco.

Dopo la notte di passione, Marcello e Adelaide si rivedono e discutono su come comportarsi da questo momento in poi. E’ chiaro che il rapporto tra loro è cambiato, e la Contessa vorrà avere l’emergente giovane imprenditore al suo fianco, dopo che lui si è dimostrato un ottimo alleato. Insomma sembra che la neo coppia non sarà inseparabile solo nella vita privata, ma anche in quella pubblica. Resta da capire come la prenderà Ludovica che, nonostante sia fidanzata con Ferdinando, non resterà affatto indifferente al legame tra il suo ex e la sua mentore…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Marcello e Adelaide decidono di presentarsi insieme alla festa di fidanzamento a quattro al Circolo, scatenando curiosità ma anche gelosia da parte rispettivamente di Ludovica e Umberto. Questo evento non fa altro che rafforzare il rapporto tra la Contessa e l’emergente uomo d’affari che concluderanno la serata in modo inaspettato quando capiranno di non poter fare a meno l’una dell’altro. Alla serata c’era anche Gemma in compagnia di Carlos, ma il ritorno di Marco suscita nella giovane qualche turbamento. Intanto, rimaste a casa, Maria, Irene e Clara organizzano una cena con Vito e Alfredo. Il siciliano rivela al magazziniere di volere a tutti i costi essere sincero con la giovane stilista, ma non si sente ancora pronto a dirle tutta la verità sul suo conto.

