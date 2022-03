Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 31 marzo: Marcello geloso di Ferdinando

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 31 marzo

Le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 31 marzo, della soap “Il Paradiso delle Signore” ci rivelano che Gemma con la scusa di voler riportare la pace in famiglia organizza una cena come ospite d’onore Marco e invita anche Stefania che non potrà non accettare ma si sentirà in forte imbarazzo. Ferdinando guadagna terreno su Ludovica, forse anche a causa della crisi finanziaria che stanno attraversando le Brancia. Marcello mostra in maniera evidente la sua gelosia e le liti con Ludovica sono sempre più frequenti. Flora non ha intenzione di riavvicinarsi a Umberto, il loro rapporto è sempre più freddo, la Ravasi si sente tradita. Agnese comincia a sospettare che è successo qualcosa tra i due durante la sua assenza.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimaste

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Umberto chiede a Marco se all’origine del suo umore affranto ci siano le sorelle Colombo. Il Di Sant’Erasmo confida allo zio di essere confuso e forse aver ospitato Stefania in foresteria non sia stata una buona idea, ma se tornasse indietro si comporterebbe allo stesso modo. Guarnieri gli consiglia di mettere ordine nella sua vita, deve capire quale sentimento prova per Gemma e se Stefania in qualche modo sta condizionando la sua scelta. Marco incontra la Zanatta al Paradiso e le consegna un regalo da parte della zia, dal ritorno dal suo viaggio a Parigi ha portato un regalo a tutti e ha pensato anche a lei che la considera parte della famiglia. Gemma è molto contenta vorrebbe ringraziare la contessa, ma Marco le propone di farlo personalmente, magari a cena a Villa Guarnieri, la commessa accetta con gioia. Vittorio deve lasciare Milano per qualche giorno, ha deciso di aiutare il suo amico in difficoltà e prendersi qualche giorno di riposo dal lavoro. Incarica Beatrice di prendere il suo posto durante la sua assenza, ma la contabile non è sicura di riuscire ad occuparsi di tutto. Oltretutto venerdì c’è la premiazione della vincitrice della lotteria e Conti vorrebbe che la cognata partecipasse alla conferenza stampa.

Dante non ha smesso di perseguitare Vittorio, è riuscito a sottrarre il pesciolino vincente e venerdì quando ci sarà la premiazione, Vittorio sarà umiliato davanti alla stampa per aver organizzato una lotteria a premio senza il regalo, ingannando le clienti che speravano di vincere l’abito della collezione messo in palio. Marcello non si presenta al lavoro, Salvatore viene a sapere che l’amico ha scoperto le sue intenzione di lasciare Milano per trasferirsi a Fabbrico e aprire una nuova attività. Agnese e Armando convincono il giovane a chiarirsi con Marcello senza compromettere la loro amicizia. Salvatore affronta il socio e dopo qualche scambio di opinioni, Marcello comprende quanto sia importante questo progetto per l’amico e fanno pace. Marco va a trovare Stefania e gli dice che da quando ha lasciato la foresteria i suoi giorni non sono più gli stessi, ora vorrebbe sapere cosa prova lei nei suoi confronti, Stefania gli risponde che si tratta di amicizia, ma quando entra in casa, scoppia in lacrime e confida a Irene di essere innamorata di Marco. Umberto ha regalato a Flora un paio di orecchini preziosi, la ragazza però ha scelto di non indossarli perché per lei hanno un valore diverso da quello del Guarnieri che si rende conto di aver peggiorato la situazione. Ferdinando chiede a Ludovica se la madre ha parlato con il marito poiché la quota societaria non è stata ancora versata. La Brancia affronta la madre e la invita a raccontarle la verità. Flavia è stata lasciata dal marito che l’ha sostituita con una donna più giovane e più bella. La loro situazione finanziaria è al lastrico, Flavia dice alla figlia che la presenza di Marcello è inutile non sarà lui a risolvere i loro problemi economici.

