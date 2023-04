Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 31 marzo: Marco, ritorno a sorpresa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 31 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 31 marzo, ci svelano che la proposta di Roberto è stata accolta seriamente da Ezio e Veronica, ma ora arriva la sfida più grande per lui e Gemma: fingersi una coppia innamorata. La prova del nove sarà a casa dei Colombo, dove Landi è stato invitato a cena per approfondire meglio la conoscenza con i genitori della sua futura sposa. Intanto Adelaide fa pace con Matilde e le confessa di provare qualcosa di molto forte nei confronti di Marcello: non si tratta solo di affari, c’è in ballo molto altro. Forse la Contessa è davvero innamorata del giovane Barbieri? Intanto, anche Elvira e Salvatore fanno pace. La venere lo perdona a patto che lui la aiuti a superare l’esame di guida. Questa volta Salvo non ha più scuse.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 31 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Francesco e Maria lavorano insieme ad un nuovo progetto, cosa che rende Vito abbastanza geloso. Vittorio è invece felice della sintonia lavorativa e dei progressi dei due giovani siciliani. Nel frattempo, Vito è intenzionato a dire a Maria tutta la verità, ma qualcuno lo anticipa: infatti la stilista scopre tutto nel peggiore dei modi. Infine, Gemma ha finalmente capito di voler voltare pagina e dimenticare Marco, ma succede qualcosa di inaspettato: il Sant’Erasmo arriva a Milano con gran sorpresa di tutti. Ed è da solo…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma accetta la proposta di matrimonio di Roberto, anche se Ezio e Veronica non sono molto d’accordo inizialmente. La prima sfilata per la collezione di abiti da sposa di Maria fa flop e le recensioni pessime non aiutano la vendita dei vestiti, nonostante le veneri cerchino di aiutarla come possono. Gloria si prepara a partire per l’America, sperando di lasciarsi Ezio alle spalle. Veronica, intanto, scopre la relazione tra i due e intima alla sua rivale di smettere di frequentarlo. Elvira, invece, si arrabbia quando scopre che Salvatore ha compromesso il suo esame per la patente. I due, però, riescono a far pace. Francesco ha scoperto la verità su Vito e vorrebbe dirlo a Maria, ma non sa come e quando farlo. Adelaide, infine, cerca di ricucire il rapporto con Marcello, che l’ha accusata di essere stata poco discreta nel confidare la loro relazione. Salvatore spinge l’amico a fare il primo passo se il suo sentimento è sincero. E alla fine la Contessa riaccoglie Marcello nella sua vita.

