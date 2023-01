Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 4 gennaio: l’astuta mossa di Tancredi

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 4 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 4 gennaio, ci svelano che Irene non riesce a perdonare Clara, che ha retto il gioco ad Alfredo alle sue spalle. Tra le due amiche si è creata una frattura a causa di questa situazione, e la giovane venere non sa come farsi perdonare anche perché Irene è ancora molto arrabbiata con lei. Irritato per aver perso l’affare del palazzo, Umberto si convince che dietro l’acquisto dell’Andreani ci sia Adelaide: solo lei poteva approfittare di una simile offerta per vendicarsi di lui e soffiargliela sott’occhio! E non è poi così molto lontano dalla verità, anche se non sa che è tutto frutto dell’abile mente di Marcello… In vista dell’iniziativa benefica per la festa dell’Epifania, Elvira si offre come aiutante per preparare i dolci insieme a Salvatore, e la vicinanza rafforza il loro legame.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 4 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Vittorio sente la mancanza di Matilde e la percepisce molto distante in questo periodo a causa del ritorno di Tancredi nella sua vita; il Sant’Erasmo sta infatti cercando di riconquistare sua moglie a tutti i costi. Vittorio parla con Roberto in merito alla sua situazione sentimentale che vede a rischio, ignaro di ciò che sta pianificando Tancredi alle sue spalle. Infatti, avendo notato la vicinanza tra sua moglie e Vittorio in vista dell’iniziativa benefica a Il Paradiso, con un’abile mossa, l’uomo assume un investigatore privato per cercare di indagare a fondo e scoprire cosa c’è davvero tra i due. Per Vittorio, insomma, si preannuncia un periodo davvero difficile, anche perché Tancredi non intende mollare la presa con Matilde.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde pensa che Tancredi non sia del tutto sincero nei suoi tentativi di corteggiarla e crede che voglia solo convincerla a tornare a Milano. Adelaide, però, la esorta a dargli un’altra possibilità: magari suo marito è davvero cambiato in positivo. Irene scopre, per puro caso, che Clara aveva retto il gioco ad Alfredo, il quale continuava a prendere in giro la bionda venere e farle credere di essersi convinto che lei fosse fidanzata con Michele. Irene, quindi, litiga con Clara e non la perdona. Disperata, la giovane commessa non sa come comportarsi. Dal canto suo, Alfredo sembra chiudere ogni rapporto con Irene perché stanco di starle dietro. E lei ci rimane male.

Marcello regala un profumo a Ludovica, una fragranza da lei indossata in passato, e ne rimane molto sorpresa e lusingata. Torrebruna lo scopre e comincia a preoccuparsi. Tancredi nota il feeling che si è creato tra Matilde e Vittorio, quindi continua a corteggiarla sempre di più.











