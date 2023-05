Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 5 maggio: Marco si dichiara a Gemma

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 5 maggio, ci svelano che in questo ultimo appuntamento stagionale, Marcello fa un gesto altruistico per i suoi amici. Il giovane Barbieri si presenta in Caffetteria e salda tutte le cambiali del bar; in questo modo fa un grande bel regalo all’amico Salvatore e il suo locale non dovrà più affrontare problemi economici. Per festeggiare la lieta notizia, il barista festeggia in maniera del tutto inusuale, e finalmente invita Elvira ad uscire insieme: la giovane venere esulta di gioia. Intanto, Armando deve prendere una decisione: partire o meno per Londra, e raggiungere così Agnese? Per lui è un bel dilemma che deve chiarire quanto prima.

Per Marcello, invece, c’è una brutta sorpresa ad attenderlo. Al circolo infatti scopre che in sua assenza Ludovica si è sposata con Ferdinando. Il giovane Barbieri la affronta per cercare un chiarimento, ma qualcosa ci dice che non otterrà il risultato sperato…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 5 maggio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, su consiglio di Gemma, Marco rimedia alla sua figuraccia con Roberto e gli chiede scusa per averlo aggredito verbalmente, accusandolo di essere un traditore. Successivamente, il giornalista decide di fare il passo decisivo verso Gemma: le confessa i suoi sentimenti! E la Zanatta, a quel punto, ammettere tutta la verità riguardo il bambino che porta in grembo: il futuro nascituro è suo figlio. Lieto fine per i due? Intanto, Vittorio ha scoperto qualcosa su Tancredi, ma non sa se dirlo o meno a Matilde, soprattutto per via delle minacce del Sant’Erasmo. Arriva il giorno dell’inaugurazione della Galleria rivale. Vittorio dà uno sguardo alla festa di fronte per poi scomparire nel buio.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio cerca di trovare un modo per smascherare Tancredi e accusarlo dell’incendio alla fabbrica Frigerio, mentre si rafforza il legame con Matilde. Marco capisce di essere sempre stato innamorato di Gemma, e ha dei sospetti sulla sua effettiva gravidanza e se Roberto sia davvero il padre. Poi, una serata al Circolo, sorprende Mario e Landi vicini. Cresce la complicità tra Alfredo e Clara, ed Irene ne è gelosissima. Poi però, la capocommessa e il magazziniere riescono a chiarire. L’assenza di Adelaide, a Ginevra, fa riavvicinare Marcello e Ludovica.

Temendo di poter perdere la fidanzata, Ferdinando propone a Ludovica di accelerare i tempi del matrimonio. Flora è stanca dell’eccessivo interesse di Umberto nei confronti di Adelaide. Tra Salvatore ed Elvira sembra scoccare la scintilla. Agnese torna a Milano e si ricongiunge con Armando, ma ben presto dovrà ripartire per Londra. Ezio scopre che è stata Veronica a spingere Gloria a partire per l’America.











