Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 5 ottobre: Stefania e Marco, crisi in arrivo

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 5 ottobre: Elvira e Salvatore vincono la gara di ballo

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 5 ottobre ci dicono che grazie all’aiuto di Stefania e Gemma, Ezio è riuscito a organizzare una sorpresa perfetta per festeggiare l’anniversario con Veronica. Ancora una volta Gemma si è dimostrata altruista e cambiata, e ciò ha aiutato la coppia a non perdere l’armonia.

Intanto, arriva la temuta gara di ballo ed Elvira si sente insicura e teme di essere derisa per via del suo fisico. Ci pensa Salvatore a rassicurarla con una dolcezza mai vista prima. E le sue premure funzionano: la giovane acquista sicurezza e con determinazione lei e il suo partner scendono in pista convincendo i giudici. La vittoria è la loro.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 5 ottobre: Stefania Marco, crisi anticipata?

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Stefania viene intervista dalla Rai in occasione del lancio del suo libro. La presentazione va ben oltre le aspettative della Colombo. A restarne deluso, però, sarà Marco poiché Stefania, molto concentrata nel dare il giusto risalto al caso di sua madre Gloria, si dimenticherà di citarlo nei ringraziamenti. L’atteggiamento della sua amata non gli piacerà, e spetterà a Stefania correre ai ripari per non mettere in pericolo la loro relazione. Tuttavia, qualcosa ci dice che non finirà qui, dato che tra loro c’è ancora qualcosa di non detto.

Infatti, Stefania non è a conoscenza del ruolo che la zia di Marco, Adelaide, ha avuto nel negare a Gloria il permesso di uscire dal carcere… Intanto, Alfredo finisce di riparare la bicicletta di Clara. Infine, la sorpresa per Veronica è quasi pronta e tutta la famiglia Colombo è unita per l’occasione. Le cose andranno come previsto?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde aveva chiesto ad Adelaide di avere carta bianca sulla gestione del Paradiso, una richiesta che la Contessa ha subito accettato. In cambio, però, le due si promettono di boicottare Flora in ogni modo. Intanto, Gemma continua a dimostrarsi una brava persona che è davvero cambiata. La ragazza infatti chiede aiuto a Stefania per non far dimenticare ad Ezio l’anniversario con Veronica.

Salvatore deve gareggiare alla serata di twist per vincere il premio per Anna, ma Irene si è infortunata, quindi quest’ultima propone Elvira come sostituta di coppia. Nel frattempo, Adelaide prosegue con il suo piano e intanto accetta di aiutare Marcello nei suoi progetti e nella sua scalata sociale. Flora e Umberto non sono molto contenti del nuovo ruolo di Matilde nel magazzino e temono possa rovinare la gestione del Paradiso. Lo scopo primario di Matilde resta quello di conquistare la fiducia di Vittorio.











