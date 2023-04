Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 aprile: Adelaide, una brutta notizia…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 6 aprile, ci svelano che Adelaide riceve una notizia che la lascia sconvolta. Abbiamo appreso come la Contessa fosse già rimasta male nell’apprendere che una persona, un tempo a lei molto vicina, fosse in fin di vita. Marcello si era quindi subito precipitato per starle accanto il più possibile. Intanto, Maria ha deciso di alzare un muro contro Vito: la stilista non vuole perdonarlo per il momento. L’aver mentito per tutto questo tempo, trattandola come “merce di scambio” per un matrimonio è qualcosa che va contro i suoi principi. Francesco vuole approfittare di questo momento di crisi tra i due per fare breccia nel cuore della siciliana.

Umberto, furioso per aver saputo della collaborazione tra Vittorio ed Ezio, pone a Conti un ultimatum: la vendita del Paradiso Market oppure la chiusura imminente del suo magazzino. Come agirà?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 6 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, il mistero sul perché Marco e Stefania si sono lasciati ben presto viene a galla quando anche Ezio scopre il motivo. L’uomo è sotto shock poiché pensava che tra la figlia e il giornalista andasse a gonfie vele. Infine, Adelaide si decide a partire con Marcello per un viaggio molto delicato, dopo che il giovane ha deciso di accompagnarla per darle tutto il supporto necessario. Tuttavia, all’ultimo momento, il fidato Italo suggerisce alla Contessa di lasciare Milano da sola; forse ha bisogno di affrontare il dolore nella sua solitudine, o quantomeno stare insieme alla persona a lei cara da sola. Cosa sceglierà Adelaide?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma accetta la proposta di matrimonio di Roberto proprio quando Marco torna improvvisamente a Milano. Il motivo del suo ritorno è presto svelato: tra lui e Stefania è finita. La notizia sconvolge Ezio e Veronica che fanno di tutto per non dirlo a Gemma, anche se poi apprende la verità. Adelaide scopre che una persona a lei cara, con la quale non ha più rapporti, è in fin di vita. Marcello le sta accanto e si propone di accompagnarla per il lungo viaggio. Maria scopre tutta la verità sul conto di Vito e ne rimane talmente sconvolta da decidere di non parlargli più. Francesco ne approfitta per starle vicino. Alfredo vorrebbe chiedere a Irene di sposarlo. Vittorio ed Ezio decidono di collaborare insieme, escludendo Matilde che, delusa, decide di dedicarsi completamente al progetto imprenditoriale di Tancredi.

