Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 marzo: Irene e Alfredo storia segreta?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 6 marzo, ci svelano che Ezio è determinato a non farla passare liscia a Carlos: deve assumersi la sua responsabilità per la gravidanza di Gemma. Anche Veronica è d’accordo ed è pronta ad appoggiare sua figlia in qualsiasi decisione lei prenderà. Ezio e Veronica quindi decidono di rintracciare Carlos, che al momento è in Argentina, per parlargli di Gemma. Riusciranno a chiamarlo per farlo ritornare in Italia? Intanto al Paradiso volano scintille, e non è per niente positivo. Matilde, appresi progetti del marito Tancredi di costruire un atelier rivale, tiene Adelaide all’oscuro su tutto. Qualcosa ci dice che la Contessa non se ne starà ferma in un angolo a guardare. In tutto questo, Matilde continua ad avere contrasti e opinioni discordanti con Vittorio, che ha pubblicato l’articolo di Diletta sul Paradiso Market.

SEAN KANAN, CHI È DEACON SHARPE DI BEAUTIFUL/ "Grave malore sul set, stavo morendo"

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 6 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Elvira si è messa in testa che vuole prendere la patente, e ora le attendono degli esami da sostenere. Irene e Alfredo sono ufficialmente una coppia, ma la bionda venere vuole tenere segreta la loro storia, almeno per il momento, quindi chiede al suo fidanzato di non dire niente a nessuno. Il magazziniere si lascerà sfuggire qualche indizio con l’amico Armando? Oppure ne parlerà con l’amica ciclista Clara, che ha una cotta per lui? Al circolo, intanto, Umberto e Ludovica non sopportano più la complicità che si è creata tra Marcello e Adelaide, e che è ormai sulla bocca di tutti. Infine, Ezio si rende conto che non può abbandonare Veronica e Gemma proprio in questo momento, quindi decide con Gloria che potranno incontrarsi solo di nascosto, lontani da occhi indiscreti…

Un posto al sole/ Anticipazioni 3 marzo: Alberto, una proposta per Niko

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde decide di dedicarsi al progetto di Tancredi, allontanandosi sempre di più da Vittorio e dalle sue idee al Paradiso Market. Al contrario, Conti appoggia la giornalista Diletta, arrivando a pubblicare il suo articolo sull’educazione sessuale. Clara soffre per la vicinanza tra Irene e Alfredo, che sono sempre più in sintonia. Il ragazzo l’aiuta a riallacciare i rapporti col padre e lei, per ringraziarlo, lo bacia. Francesco si interessa al lavoro in sartoria di Maria e quando prende una decisione senza consultarla, lei inizialmente si infuria. Poi capisce che l’ha fatto nell’interesse solo dell’atelier, e non perché voleva nuocerle. Ludovica rode di gelosia nel vedere Marcello e Adelaide insieme al Circolo. Veronica scopre che Gemma è incinta, e ciò spiega finalmente i suoi malori degli ultimi giorni. Tutti sono all’oscuro della liaison tra Ezio e Gloria, che continuano a vedersi di nascosto, soprattutto alle spalle delle due Zanatta.

LEGGI ANCHE:

Un altro domani/ Anticipazioni 3 marzo: Carmen non si dà pace per Kiros ed Enoa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA