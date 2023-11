Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 novembre 2023: Maria sarà in pericolo?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 novembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Matteo vorrebbe trovare un modo per parlare con Maria. Il giovane contabile vuole provare a tutti i costi di avvicinarla, ma c’è Irene che glielo impedisce. La capo commessa è molto protettiva nei confronti della sua amica e vuole evitare che Matteo provi a importunarla. Intanto il legame speciale che c’è tra lui e Maria non passa inosservato anche a Mancino, che ha l’intenzione di sfruttare la situazione per poterlo ricattare in qualche maniera. Per la giovane Puglisi potrebbe mettersi davvero male: la stilista rischia di essere in pericolo?

Da qualche tempo, Alfredo accontenta Irene in tutto, regalandole ciò che più desidera. Tuttavia negli ultimi giorni, il magazziniere appare sempre più stanco e distratto sul lavoro. Anche Armando se n’è accorto, e intuisce che potrebbe trattarsi della capo commessa. Perico sembra nascondere qualcosa, che sfugge all’uomo: di cosa si tratta? Alfredo sta impiegando il suo tempo libero per fare una sorpresa a Irene!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 6 novembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Agata continua ad essere affascinata da Roberto e dal suo modo di lavorare. La giovane Puglisi passa molto tempo con il pubblicitario, aiutandolo nei bozzetti, e ne è sempre più presa. Tancredi continua a tramare nell’ombra per allontanare Vittorio da Matilde. Cosa intende fare? Il Sant’Erasmo annuncia la sua intenzione di comprare la Tessuti Colombo attraverso un prestanome. In questo subdolo piano verrà affiancato da Umberto, il quale si offre volentieri di aiutarlo; quest’ultimo farebbe di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ad Ezio.

Intanto il matrimonio dei Colombo è alle porte, ed Ezio decide di fare un gesto eclatante e romantico per dimostrare a Gloria quanto lei sia stata – e continua ad esserlo – importante per lui. Cosa avrà in mente?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio e Matilde aiutano i Colombo con la Tessuti, Umberto trama nell’ombra per boicottarli e coinvolge anche Tancredi. Il tempo passato insieme avvicina molto Vittorio e la Frigerio, ma lei decide di prendere le distanze per passare una serata col marito. Maria si prende cura di Matteo e lo ospita in casa con Irene e Clara. Il giovane capisce, però, di essere un peso e non vuole mettere la stilista in difficoltà. Mentre lo aiuta a rimettersi in sesto, tra lui e Maria c’è un bacio. Elvira e Salvatore sembrano essersi riavvicinati, ma la presenza di Tullio complica tutto.

