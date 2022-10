Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 ottobre: Matilde dubbiosa, aiuterà Flora?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 6 ottobre: Stefania e Marco, pace fatta?

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 6 ottobre ci dicono che Marco è rimasto male per non essere stato citato da Stefania durante l’intervista Rai. Seppur ancora amareggiato, il giovane alla fine decide di perdonarla. Tra loro sembra essere tornato il sereno, ma quanto durerà questa tranquillità? E se fosse solo l’inizio di una crisi di coppia? Intanto, Adelaide vuole riscattare Marcello e lo aiuta nella sua scalata sociale grazie alla sue conoscenza. Tuttavia, l’incontro con il banchiere Fumagalli non va come previsto.

Intanto, Maria ha grandi ambizioni; non le basta lavorare al Paradiso e vorrebbe crescere come stilista di abiti da sposa. La giovane ha preparato dei bozzetti che poi mostra con soddisfazione a Paola, sotto lo sguardo contrariato di Flora, che non sembra apprezzarli. Matilde, invece, ne rimane molto colpita: la siciliana ha grandi doti inventive.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 6 ottobre: i dubbi morali di Matilde

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Matilde e Adelaide hanno stretto un patto: la prima avrà carta bianca sulla gestione del magazzino, ma in cambio dovrà aiutare la Contessa a boicottare in tutti i modi possibili Flora. Così quando la giovane stilista si trova in difficoltà nel trovare un tessuto per un suo abito della collezione, Matilde si trova davanti a un dubbio morale: aiutarla oppure no? Se non le dà una mano, la produzione rischia di essere messa in pericolo, dato che il modello di Flora è proprio il pezzo più importante.

Matilde avrebbe la soluzione sotto mano, ma aiutarla significherebbe tradire l’accordo con Adelaide e quindi mettersi contro di lei. Che fare? Infine, l’intervista Rai di Stefania va finalmente in onda e tutti sono molto in ansia per l’esito…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, grazie all’aiuto di Stefania e Gemma, Ezio è riuscito a organizzare una sorpresa perfetta per festeggiare l’anniversario con Veronica. Elvira e Salvatore vincono la gara di ballo e lui può riscattare il suo premio per fare una sorpresa ad Anna. Stefania viene intervista dalla Rai in occasione del lancio del suo libro.

La presentazione va ben oltre le aspettative della Colombo. A restarne deluso, però, sarà Marco poiché Stefania, molto concentrata nel dare il giusto risalto al caso di sua madre Gloria, si dimenticherà di citarlo nei ringraziamenti. Tra loro c’è una piccola discussione, forse il preludio di una crisi? Infine, Alfredo finisce di riparare la bicicletta di Clara.











