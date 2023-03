Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 7 marzo: l’articolo di Diletta provoca caos

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 7 marzo, ci svelano che l’articolo di Diletta sull’educazione sessuale ha portato scandalo al Paradiso. A Vittorio non importa e appoggia la giovane giornalista, mentre Matilde si è mossa contro il pubblicitario ed è stata molto dura con lui. Dalla sua parte c’è anche Adelaide che è pronta a muovere guerra contro Vittorio, costi quel che costi. Palma è molto felice del suo nuovo lavoro al Paradiso Market, dove scrive lettere per gli innamorati. Elvira, invece, è determinata a prendere la patente e si sta informando su come sostenere l’esame. Le amiche le stanno vicino, ma la ragazza vorrebbe che Salvatore le offrisse il giusto supporto emotivo per poter superare questo importante test.

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Mario sogna di voler aprire un locale tutto suo e il suo compagno Roberto lo supporta in questa sua ambizione. I rapporti tra i due sembrano essere molto sereni, anche se devono sempre guardarsi da occhi indiscreti quando sono in pubblico. Umberto è davvero infastidito dall’alchimia che c’è tra Marcello e Adelaide, e giunge alla conclusione che tra i due c’è molto di più di un rapporto d’affari; a confermarglielo è la stessa Contessa, che non ha paura a dirglielo in faccia. Carlos è irraggiungibile via telefono, quindi Ezio vuole partire per l’Argentina per poterlo affrontare faccia a faccia; solo così potrà fermare il matrimonio del giovane e rivelargli dello stato interessante di Gemma. La ragazza è incinta e sarà costretta a crescere un bambino da sola se Carlos non si assumerà tutte le sue responsabilità. Ma Ezio riuscirà davvero a partire e andare fino in fondo alla questione?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde decide di dedicarsi al progetto di Tancredi, ma tace sulle reali intenzioni del marito, allontanandosi sempre di più da Vittorio e dalle sue idee al Paradiso Market. Al contrario, Conti appoggia la giornalista Diletta, arrivando a pubblicare il suo articolo sull’educazione sessuale. Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Anche Ezio e Gloria sono costretti a vedersi lontani da occhi indiscreti, nonostante Colombo sia determinato a non dimenticare la sua famiglia; infatti l’uomo vuole contattare Carlos affinché si assuma le sue responsabilità in merito alla gravidanza di Gemma. Ludovica e Umberto sono infastiditi dalla sempre più vicinanza tra Marcello e Adelaide.

