Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 7 ottobre: Matilde sorprende Vittorio

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 7 ottobre: Vittorio scopre un segreto di Matilde

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 7 ottobre ci dicono che Marcello scopre, tramite una telefonata dal maggiordomo di Adelaide, di essere stato invitato a presentarsi a Villa Guarnieri. Intanto Stefania rincuora Gloria e le dice che spera ancora di farla uscire dal carcere quanto prima. Non sanno che quel momento tanto atteso sta per arrivare…

Matilde era di fronte a un dilemma morale: aiutare Flora oppure danneggiare il Paradiso, che alla fine ha riuscito brillantemente a risolvere grazie al suo spirito imprenditoriale. La donna non poteva permettere che il magazzino andasse in rovina, quindi ha deciso di mettersi in gioco da sola. Tuttavia non vuole che questo segreto si sappia, ma Vittorio lo scoprirò egualmente attraverso Marco, e ne resterà colpito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 7 ottobre: Gloria è tornata libera

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Adelaide ha mantenuto la sua promessa di aiutare Marcello nella sua scalata sociale. La Contessa gli annuncia che ha ottenuto il suo primo impiego accanto uno dei più importanti banchieri d’Italia. Intanto, Veronica aspetta con impazienza l’annullamento del matrimonio di Ezio alla Sacra Rota, così da poter convolare a nozze con l’uomo che ama.

Le sue speranze si affievoliscono quando Stefania riceve il telegramma che aspettava da una vita: Gloria ha ottenuto la grazia e quindi la donna ora è libera di tornare a casa. Come reagirà Veronica alla notizia?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco è rimasto male per non essere stato citato da Stefania durante l’intervista Rai. Seppur ancora amareggiato, il giovane alla fine decide di perdonarla. Tra loro sembra essere tornato il sereno, ma quanto durerà questa tranquillità? E se fosse solo l’inizio di una crisi di coppia? Intanto, Adelaide vuole riscattare Marcello e lo aiuta nella sua scalata sociale grazie alla sue conoscenza. Tuttavia, l’incontro con il banchiere Fumagalli non va come previsto.

Intanto, Maria ha grandi ambizioni; non le basta lavorare al Paradiso e vorrebbe crescere come stilista di abiti da sposa. La giovane ha preparato dei bozzetti che poi mostra con soddisfazione a Paola, sotto lo sguardo contrariato di Flora, che non sembra apprezzarli. Matilde, invece, ne rimane molto colpita. Flora si trova in difficoltà nel trovare un tessuto per un suo abito della collezione, e Matilde ha la soluzione sotto mano, ma aiutarla significherebbe venire meno al patto con la Contessa.

