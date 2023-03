Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 8 marzo: Gemma, qualcuno sa di lei e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 8 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 8 marzo, ci svelano che c’è molta tensione in casa Colombo per via della gravidanza di Gemma. La nonna di Carlos contatta la famiglia per poter parlare con Ezio, e la giovane Zanatta è terrorizzata da quello che potrebbe accadere. La ragazza non vuole che si sappia in giro e ovviamente teme ripercussioni. In realtà qualcuno è a conoscenza della sua gravidanza. Veronica infatti scopre che Gloria è a conoscenza dello stato interessante della figlia e la reazione non è di quelle più felici. Tra le due donne, già in passato divise a causa di Ezio, ci sarà quindi un duro confronto. Veronica vedrà infatti la rivale come una presenza ingombrante nella sua famiglia, specialmente in questo momento così complicato e sarà piuttosto ostile all’idea di averla tra i piedi…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’8 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Irene e Alfredo hanno deciso di continuare a vedersi di nascosto, non svelando a nessuno del suo fidanzamento. Qualcuno però se n’è accorto. Armando comincia a notare che tra i due non ci sono più i soliti screzi, e intuisce che sia nato del tenero tra loro! Intanto ci sono ancora scontri tra Matilde e Vittorio a causa dell’articolo di Diletta, che viene percepito in maniera negativa anche all’esterno (molte signore non approvano affatto e si scagliano con il pubblicitario perché lo ha pubblicato). Infine, Ezio si decide a incontrare la nonna di Carlos, una signora per nulla intransigente. Colombo spera in una conversazione pacifica, ma scopre che alla donna gli è stato è stato intimato qualcosa, ovvero di rinunciare al viaggio in Argentina. Come reagirà Ezio? Riuscirà a contattare Carlos in qualche altro modo?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde decide di dedicarsi al progetto di Tancredi, ma tace sulle reali intenzioni del marito, allontanandosi sempre di più da Vittorio e dalle sue idee al Paradiso Market. Al contrario, Conti appoggia la giornalista Diletta, arrivando a pubblicare il suo articolo sull’educazione sessuale. Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Anche Ezio e Gloria sono costretti a vedersi lontani da occhi indiscreti, nonostante Colombo sia determinato a non dimenticare la sua famiglia; infatti l’uomo vuole contattare Carlos affinché si assuma le sue responsabilità in merito alla gravidanza di Gemma. Ludovica e Umberto sono infastiditi dalla sempre più vicinanza tra Marcello e Adelaide.

