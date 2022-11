Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 8 novembre: Vito vuole sorprendere Maria

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 8 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 8 novembre ci dicono che da quando Salvo ha deciso di lasciare la sua amata Anna per permetterle di ricominciare la sua vita col marito Quinto, si è chiuso in se stesso e non vuole parlare con nessuno. Le Veneri cercano di stargli accanto per tirarlo su, ma nulla sembra aiutarlo. Salvo ha scelto di pensare per sé e al momento non ha intenzione di avere qualcuno. Sa che non servirebbe a nulla: il dolore per aver detto addio ad Anna è ancora troppo grande.

Intanto, Gemma e Stefania sembrano davvero intenzionate a fare di tutto affinché i loro genitori tornino insieme. L’intervista non ha fatto altro che alimentare diverse voci, e ora che Ezio ha deciso di lasciare la casa di Veronica per stare con la sua famiglia, le due sorelle organizzano una serata romantica per lui e Gloria. Intanto, Ezio si sfoga proprio con la sua (non così ex) moglie a proposito del duro scontro che ha avuto con Umberto, che nella scorsa puntata lo ha umiliato davanti a tutti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’8 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Vito continua a cercare un modo per far breccia nel cuore di Maria. Così quando la giovane esprime un suo desiderio, il contabile fa in modo che esso si realizzi: così spera di sorprenderla e riuscire a farla capitolare definitivamente. Intanto, le cose tra Vittorio e Matilde sembrano prendere una piega romantica quando lui assiste a un’iniziativa della Frigerio e ne rimane piacevolmente sconvolto: a quel punto comincia a vederla con una luce diversa.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, l’articolo sul Vajont pubblicato da Marco ha scatenato il caso al Paradiso, e ha dato inizio a una guerra tra i Sant’Erasmo. Il giovane infatti si è inimicato il fratello Tancredi e anche Umberto, i quali ora sono costretti a prendere le distanze dall’articolo. Intanto, a sostegno del giovane, ci sono Roberto e Vittorio, i quali gli rimangono accanto in questo momento difficile per sostenere la sua tesi e lottare per la verità. Marco è un giornalista e crede molto nel suo mestiere, eppure non comprende a pieno cosa vuol dire mettersi contro il fratello di Tancredi.

Umberto mortifica Ezio per aver accordato, senza chiedergli una sua conferma, dei permessi alle operaie della Palmieri. Intanto, Vittorio si trova in mezzo alla faida tra Adelaide e Umberto, sempre più ai ferri corti in seguito alla pubblicazione dell’articolo di Marco, e cerca a tutti i costi di rimanerne fuori. Infine, Salvo è molto triste per aver detto per sempre addio alla sua amata Anna, tornata col marito Quinto che riteneva morto in mare, quindi sfoga tutto il suo dolore sulle spalle di Marcello…











