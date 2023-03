Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 marzo: Ludovica, un’amara scoperta

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 9 marzo, ci svelano che dopo che Salvatore ha aiutato Elvira con l’esame per la patente di guida, le veneri ne sono convinte: finalmente il barista sta iniziando a guardare la loro amica con altri occhi. Sarà davvero così? Oppure Salvatore non riesce ancora a lasciarsi andare a un nuovo amore? L’articolo di Diletta sull’educazione sessuale ha iniziato a scatenare il panico in città, e dopo l’aggressione subita, Vittorio sa che deve prendere provvedimenti. Parlando con il parroco Don Saverio, il pubblicitario decide che devono cercano di placare gli animi delle manifestanti contro l’articolo pubblicato sul Paradiso Market.

Terra amara/ Anticipazioni 9 marzo: Demir chiede a Hunkar di non punire Zuleyha

A questo proposito interviene Matilde, che sembra disposta a deporre l’ascia di guerra temporaneamente. La Frigerio suggerisce a Vittorio un’idea per calmare le acque del Paradiso. Intanto la relazione tra Roberto e Mario passa al livello successivo quando il pubblicitario propone al suo compagno di aprire un locale insieme: per loro sarebbe un grande step in avanti.

Beautiful/ Anticipazioni 9 marzo: Brooke e Taylor, confronto tra ex rivali

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 9 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Veronica è furiosa quando scopre che Gloria sa della gravidanza di Gemma poiché nessun’altro doveva mettere il naso nei suoi problemi di famiglia. A quel punto la Zanatta si scaglia contro la donna, dicendole che non la vuole al suo fianco perché stanno passando un momento delicato. Le due hanno un confronto molto acceso che non passerà inosservato. Per Ludovica, intanto, arriva una doccia fredda. La Brancia fa un’amara scoperta quando si reca da Adelaide e la sorprende in intimità con Marcello a villa Guarnieri; a quel punto ne ha la conferma: tra i due c’è qualcosa che va ben oltre il rapporto professionale.

Un altro domani/ Anticipazioni 8 marzo: Julia vede Olga e Tirso insieme...

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, il Paradiso è nel caos dopo la pubblicazione dell’articolo di Diletta. E Matilde prende posizione, scagliandosi contro la decisione di Vittorio. Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Anche Ezio e Gloria sono costretti a vedersi lontani da occhi indiscreti, nonostante Colombo sia determinato a non dimenticare la sua famiglia; infatti l’uomo vuole contattare Carlos affinché si assuma le sue responsabilità in merito alla gravidanza di Gemma. Tuttavia l’incontro con la nonna del giovane rivelerà qualcosa di inaspettato a Ezio: Carlos infatti non può sottrarsi al suo matrimonio combinato. Ludovica e Umberto sono infastiditi dalla sempre più vicinanza tra Marcello e Adelaide. Salvatore aiuta Elvira nel suo esame per la patente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA