Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 ottobre 2023: Adelaide partirà per Ginevra

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che dopo aver visto con i suoi occhi il fidanzato di Elvira, Salvo capisce che non può competere con lui. Non c’è proprio nessuna speranza. La venere mora sembra completamente innamorata di Tullio, quindi il barista comprende di essersi montato la testa fin troppo facilmente. Ma è davvero tutto perduto? Il siciliano non ha più possibilità di riconquistare il cuore della dolce Elvira? Nel frattempo, il Paradiso accoglie un cliente sconosciuto. E’ un uomo, che però Delia, addetta al reparto maschile, evita accuratamente di servire. Per quale motivo tutto questo mistero?

Nel frattempo, Vittorio e Roberto scoprono di essere nei guai. Ci sono delle irregolarità spuntate improvvisamente nella contabilità, quindi devono correre ai ripari. Il problema è che l’attuale contabile, Vito, è ancora in Australia, e al momento non pare propenso a tornare in Italia…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 9 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Adelaide potrà ricongiungersi con Odile: il merito è di Flora, che spinta da grande altruismo, ha deciso di mediare tra madre e figlia e fare in modo che abbiano una seconda possibilità. Anche Umberto è complice di questo bel gesto. Marcello riconosce, seppur con un pizzico di gelosia, che Guarnieri ha compiuto un’azione bellissima nei confronti di Adelaide. Allo stesso modo, Umberto ha apprezzato l’aiuto di Flora che è riuscita a convincere Odile ad accettare la visita di sua madre. La Contessa, dal canto suo, è al settimo cielo ed è entusiasta all’idea di rivedere sua figlia.

Per questo motivo, la donna si prepara ad annunciare la sua partenza per Ginevra, con grande scompenso di Marcello, il quale apprende che la sua amata potrebbe stare lontana dall’Italia fino a data da destinarsi.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide, ancora triste per il rifiuto della figlia Odile, riceve un importante quanto inaspettato gesto di solidarietà da parte di Umberto e Flora, che nel frattempo si sono riappacificati dopo che il Guarnieri ha giurato di essere innamorato solo di lei. La stilista infatti si è offerta di parlare con Odile, facendo leva sul fatto che siano quasi coetanee e che quindi può capirla meglio di chiunque altro, per cercare di convincerla ad aprire un dialogo con sua madre. Al Paradiso arriva finalmente Tullio, il fidanzato di Elvira, e Salvatore ne resta deluso, capendo di non poter competere con lui. Maria continua ad avvicinarsi a Matteo, mentre Vito è sempre più lontano in Australia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA