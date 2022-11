Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dicembre: Adelaide e Marcello vicini, ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni nuove puntate dicembre 2022

Il Paradiso delle signore si è preso una lunga pausa di due settimane per dare spazio ai Mondiali di Calcio in Qatar, che sono trasmessi su Rai1 e stanno per entrare nel vivo dopo le fasi a gironi. L’amata soap e tutti i suoi personaggi danno quindi appuntamento al pubblico dal 12 dicembre 2022, quando vedremo le nuove puntate. Secondo le anticipazioni, i fan dovranno tenere d’occhio le dinamiche tra Adelaide e Marcello. I due si stanno avvicinando sempre di più, e abbiamo visto come il giovane imprenditore si è prodigato nell’affare della serra per compiacere la Contessa. Inoltre si è rivelato un ottimo amico e confidente, abbracciandola quando la donna aveva bisogno di sfogarsi dopo aver assistito alla proposta di matrimonio di Umberto e Flora.

Un altro domani/ Anticipazioni 29 novembre: Julia scopre la verità su Diana

Ora la situazione sta per complicarsi. Il ritorno in scena di Ludovica sconvolgerà Marcello. La giovane se ne era andata da Milano dopo avergli spezzato il cuore, eppure quando la rivedrà, lui non potrà fare a meno di capire di non averla mai dimenticata e quindi penserà a un modo per riconquistarla, nonostante quest’ultima abbia una relazione con Ferdinando di Torrebruna. Se da una parte Ludovica non sarà indifferente al suo corteggiamento, dall’altra non potrà fare a meno di notare lo stretto legame che si è formato tra Adelaide e il suo ex. Indagando, la Francia scoprirà che il giovane è entrato a far parte dell’élite di Milano grazie proprio agli agganci della Contessa, che si è offerta di dargli una mano…

Terra amara/ Anticipazioni 29 novembre: Sait fa il doppio gioco, Demir lo scopre e...

Il Paradiso delle signore: Marcello e Adelaide diventeranno una coppia?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore vedremo come la costante vicinanza tra Marcello e Adelaide diventerà oggetto di pettegolezzi in quel di Milano, e non solo all’interno del noto magazzino. In effetti molti si chiederanno se tra la donna e il giovane proprietario della Caffetteria ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra due persone di alto rango. Comunque stiano le cose, per Ludovica sarà un vero shock, come viene anticipato, dato che ha sempre considerato la Contessa come una figura materna e ora vederla tra le braccia del suo ex fidanzato le provocherà un certo sgomento. Infatti non è detto che Ludovica abbia proprio gettato alle spalle il suo passato con Marcello, del resto ne hanno passate tante insieme…

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 29 novembre: Sheila ci riprova e minaccia Steffy

© RIPRODUZIONE RISERVATA