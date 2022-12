Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dicembre: Marcello e Ludovica si ritrovano!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dicembre 2022 su Rai1

Il Paradiso delle signore sta per tornare: manca davvero poco alla fine della pausa su Rai1, che ha dedicato due settimane ai Mondiali di Calcio in Qatar, trasmessi proprio nell’orario della soap. La Contessa Adelaide e i suoi occuperanno di nuovo il piccolo schermo da lunedì 12 dicembre con le nuove puntate che promettono tanti colpi di scena. Dal possibile addio a Marco e Stefania, con lui che ha ricevuto un’importante offerta di lavoro negli Stati Uniti, alla lenta crisi tra Flora e Umberto che, nonostante la proposta di matrimonio, giungere all’altare non sarà poi così sicuro per l’amata coppia. Attenzione anche ad Adelaide e Marcello, il cui legame continuerà a tenere banco nelle prossime puntate della soap.

Il Paradiso delle signore si prepara per dare il bentornato a Ludovica, l’ex fidanzata di Marcello, che tornerà a Milano in compagnia del nuovo e ricco fidanzato Ferdinando Torrebruna. L’incontra tra i due ex è però ancora lungo, e non sarà immediato. Infatti assisteremo a una Contessa sempre più triste a causa della relazione tra Flora e Umberto, il quale è deciso a compiere il grande passo con lei. Per risollevare il morale della donna, nonché mentore, che l’ha aiutato a diventare un uomo d’affari, Marcello organizzerà una serata al Circolo in suo onore! Ma occhio, perché in quella stessa occasione rivedremo anche Ludovica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni prossime puntate su Rai1

Nelle puntate di dicembre de Il Paradiso delle signore, Adelaide riceverà una lettera proprio da Ludovica che le annuncia il suo ritorno a Milano! Ovviamente la Contessa non rivelerà tutto a Marcello e si terrà tutto dentro fino alla serata al Circolo. Questo evento occuperà gran parte della puntata che vedremo in onda il 16 dicembre 2022, giorno in cui Ludovica farà ufficialmente il suo ritorno ne Il Paradiso delle signore. I due ex fidanzati quindi si ritroveranno inaspettatamente, e sarà una sorpresa specialmente per l’ex galeotto, ora diventato un vero business man degli anni sessanta in giacca e cravatta. Resta da chiedersi perché la Contessa abbia mentito a Marcello a proposito di Ludovica, e se lui prima o poi scoprirà la sua bugia. Su quest’ultimo dubbio possiamo anticiparvi che la risposta è affermativa: Marcello scoprirà che Adelaide gli ha mentito…

