Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dicembre: Marco e Stefania lasciano la soap?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate dicembre 2022

Il Paradiso delle signore è ancora in pausa a causa dei mondiali di calcio in Qatar. Trasmesso su Rai1, l’evento sportivo è entrato nel vivo dell’azione: dopo la conclusione delle fasi a gironi, si passa agli ottavi di finale. Per questo motivo la soap della rete ammiraglia ha deciso di sospendere per due settimane le vicende del grande magazzino milanese fino alla seconda settimana di dicembre, quando, una volta terminati i mondiali di calcio, tornerà regolarmente in onda in orario pomeridiano. Fino ad allora, cosa dobbiamo aspettarci di vedere nelle prossime puntate della soap italiana?

Terra amara/ Anticipazioni 1° dicembre: Zuleyha e Yilmaz, scenate di gelosia

Abbiamo parlato del potenziale avvicinamento tra Adelaide e Marcello, che negli appuntamenti di dicembre sarà ancora più evidente e getterà il giovane imprenditore in grande crisi. Infatti, la sua ex Ludovica sta per tornare a Milano, e per Marcello sarà un duro colpo rivederla dopo che lei gli aveva spezzato il cuore. Le anticipazioni sulle prossime puntate fornite da TvSoap ci svelano che dovremo tenere d’occhio un’altra coppia, ossia quella formata da Stefania e Marco.

Beautiful/ Anticipazioni 1° dicembre: Finn prende una decisione e caccia Sheila!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Anna e Marco si trasferiscono in America?

Stando alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda a dicembre 2022, Stefania e Marco potrebbero lasciare Milano, e quindi la soap. Come sappiamo il giovane giornalista è entrato in profonda crisi dopo la pubblicazione dell’articolo su Vajont. Dopo molti tentennamenti e diversi dubbi, alla fine il nipote della Contessa Adelaide si è fatto aiutare e ha deciso di rimboccarsi le maniche. Nella puntata che è andata in onda il 25 novembre, Marco ha infine ricevuto un’allettante proposta di lavoro, che tuttavia dovrebbe portarlo lontano dall’Italia. Infatti il prestigioso impiego è negli Stati Uniti.

Beautiful/ Anticipazioni 30 novembre: Quinn e Carter pregano Justin di non dire nulla

Ciò porterà la decisione di trasferirsi dall’altro capo del mondo insieme alla sua amata Stefania. Tuttavia, come scrive TvSoap, l’imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo poiché lasciare l’Italia per un paese estero non sarà poi così semplice, e Stefania potrebbe nutrire alcuni dubbi al riguardo. Ci ripenserà all’ultimo minuto? Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore: appuntamento al 12 dicembre 2022 su Rai1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA