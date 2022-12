Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dicembre: Marta ritorna, Vittorio spiazzato

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dicembre 2022 su Rai1

Il Paradiso delle signore è ancora in pausa per tutta questa settimana a causa dei Mondiali di Calcio in Qatar che, come stiamo assistendo, sono entrati nelle fasi degli ottavi di finale che occupano la fascia pomeridiana di solito destinata all’amata soap italiana. Le vicende della Contessa e degli altri personaggi sono quindi ancora ferme, ma intanto abbiamo scoperte diverse anticipazioni su cosa accadrà nelle prossime puntate, che ripartiranno su Rai1 dal 12 dicembre 2022. Nel particolare, il pubblico assisterà a una lenta crisi tra Flora e Umberto che, nonostante la proposta di matrimonio, la loro storia non sarà rosa e fiori. Infatti l’ambiziosa stilista comincerà a dubitare del suo compagno, chiedendosi se sia davvero quello giusto, e poi c’è la minaccia di Maria che incombe nel magazzino e rischia di rubarle il posto.

Il focus delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore sarà ancora su Adelaide e Marcello. Il loro legame, diventato ormai strettissimo, sarà oggetto di discussione all’interno del circolo. In molti si chiederanno cosa ci sia davvero tra loro, mentre il ritorno a sorpresa di Ludovica getterà Marcello nel caos più totale. Infine sembra proprio che dovremo prepararci a dire addio a Marco e Stefania. Il giovane giornalista ha ricevuto un’importante proposta di lavoro che potrebbe rilanciare la sua carriera, ma il problema è che l’impiego desiderato si trova negli Stati Uniti…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni prossime puntate su Rai1

Nelle puntate di dicembre de Il Paradiso delle signore, anche Vittorio sarà uno dei protagonisti delle trame che si svilupperanno da questo mese. La soap si prepara al ritorno di Marta Guarnieri, l’ex moglie forse mai dimenticata, che un tempo era anche sua musa. Mentre ora sembra rivolgere le sue attenzioni verso Matilde Frigerio, le anticipazioni ci svelano che Conti ritroverà la sua ex in un modo che lo spiazzerà del tutto. Ebbene pare che Marta chiamerà Vittorio per fargli una richiesta di annullamento di matrimonio. Per l’occasione, lui volerà a Parigi dove la incontrerà. A questo punto è logico chiedersi: Marta diventerà solo una storia passata di Vittorio? Lui sarà quindi libero di avere un’altra relazione, magari proprio con Matilde?

Occhio perché la Frigerio è in un matrimonio molto complicato, che diventerà ancora più difficile quando vedremo finalmente suo marito Tancredi sullo schermo: manca davvero poco al suo ingresso. Come aveva anticipato Alessandro Tersigni in un’intervista, è chiaro che tra Vittorio e Matilde c’è una certa complicità che non può essere ignorata e ben presto potrebbe sbocciare in una storia proibita.











