Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Marta in crisi

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

In attesa della sesta stagione della soap opera “Il paradiso delle Signore”, che dovrebbe debuttare il prossimo 13 settembre su Rai 1, continua la messa in onda delle replica della quinta stagione. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 1° settembre, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi della soap opera italiana. Rocco ha vinto la gara di ciclismo e viene contattato dal direttore sportivo di un importante squadra di professionisti. Ma Giuseppe cerca di convincere il nipote a lasciar perdere. Il giovane magazziniere chiede consiglio alla fidanzata Maria e ad Armando, che lo ha sempre incoraggiato a seguire i suoi sogni. Ludovica è stata scelta da Adelaide come vicepresidentessa del Circolo, al posto di Fiorenza. La Grimini si accorge che la sua rivale si incontra spesso con l’avvocato Gianfranco Finzi: cosa nasconde Ludovica? Fiorenza è decisa a scoprirlo per distruggere la sua immagine e riprendersi il suo posto. Ludovica intende testimoniare per salvare Marcello dal carcere. Gabriella deve lasciare Milano per trasferirsi a Parigi con Cosimo, ma non ha il coraggio di parlarne con Vittorio.

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 1 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 1° settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” Marta si confida con suo padre Umberto e sua zia Adelaide: la ragazza si sente molto a disagio perché non sa come dire a Vittorio della proposta di lavoro della Sterling, che la porterebbe a trasferirsi in America. Rocco, grazie alla vittoria della gara ciclistica, ha ricevuto un premio in denaro che vorrebbe usare per regalare un anello di fidanzamento a Maria. Cosimo vuole lasciare Milano per trasferirsi a Parigi, con tutta la sua famiglia, e ne parla con la madre Delfina. Come reagirà? Aumentano i sospetti di Fiorenza nei confronti di Ludovica.

