Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Stefania vuole scappare

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 11 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore“, in onda oggi venerdì 11 marzo 2022, vedono Gloria tentare disperatamente di ricucire il rapporto con la figlia, provando ad avere un confronto diretto con lei; Stefania però la respinge bruscamente e, non potendo restare a oltranza a casa delle amiche Irene e Maria che si sono offerte di ospitarla, decide di fuggire. Stefania, infatti, non può rivelare loro il vero motivo che le impedisce di far ritorno a casa. Nel frattempo la giovane trova conforto solo nel suo amico Marco, l’unico con cui riesce a sfogarsi. Maria si fa coraggio e si convince sia arrivato il momento di dire la verità ad Agnese, confessandole come stanno davvero le cose con Marco. Al Paradiso la situazione è critica, la presentazione alla stampa della collezione primavera/estate si avvicina, ma all’ultimo Romagnoli riesce a trovare una soluzione.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Eda incinta, Serkan agitato!

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nella puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Gloria è sempre più preoccupata. La donna è consapevole del fatto che Stefania ha capito che tra lei ed Ezio c’è o c’è stato un sentimento ed è ormai stanca di scappare. Stefania, dal canto suo, è sempre più decisa ad andare fino in fondo e scorgendo Gloria scrivere una lettera, si reca segretamente nel suo armadietto per leggerla rimanendo sconvolta dal contenuto. Quando la capo commessa fa ingresso nella stanza trova la ragazza con la lettera in mano e, messa in un angolo, si trova costretta a confessarle finalmente la verità. Per la giovane è un vero e proprio shock. Si rifiuta di credere a Gloria, sostenendo con fermezza che sua madre è morta in un incidente stradale. Scappando in lacrime dai grandi magazzini incontra l’amico Marco e dopo essersi confidata con lui prende la decisione di non fare più ritorno a casa e di chiedere ospitalità alle sue amiche. Nel frattempo continuano le preparazioni dell’evento del Paradiso che coinvolge una delle signorine Buonasera. L’idea di Conti è quella di far sì che l’annunciatrice presenti se stessa indossando gli abiti della collezione del Paradiso. L’uomo non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero a Dante e intende dimostrargli in ogni modo di essere lui il solo responsabile della fortuna del grande magazzino. Il Romagnoli però non si dà per vinto e torna alla carica con Beatrice invitandola a pranzo. La cognata di Vittorio sembra però avere un duplice scopo. È sì attratta dal cugino di Fiorenza ma è certa che standogli vicino, potrà scoprire qualche suo segreto e punto debole. Maria continua a mentire riguardo la sua riappacificazione con Rocco per il timore di essere compatita.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Liberto attacca GenovevaBeautiful/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Hope ferita dal tradimento di Liam!

© RIPRODUZIONE RISERVATA