Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Salvatore sorprende Anna?

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 12 aprile

Le anticipazioni della soap opera “Il Paradiso delle Signore” del 12 aprile 2022 ci rivelano che Salvatore chiede a Marcello di fargli da testimone, il barista accetta felice. Armando invece lo aiuta a preparare una sorpresa per Anna. L’Amato è intenzionato a fare le cose in grande stile, vuole dare l’anello all’Imbriani ma in maniera esclusiva, peccato che un imprevisto rischi di compromettere la riuscita della sorpresa. Adelaide vuole punire suo nipote e decide di schierarsi dalla parte di Gemma. La ragazza, nonostante il cuore a pezzi, comincia a tessere la sua tela per attirare nella trappola Marco. Per riuscire nel suo intento non si farà scrupoli. Pur di riprendersi il suo fidanzato, si vendicherà di Stefania mettendola nei guai e probabilmente ricatterà la ragazza servendosi della verità da raccontare sulla Moreau. Adelaide è pronta a darle un aiuto concreto. Nonostante Dante si sia innamorato di Beatrice, non ha messo da parte la sua intenzione di distruggere Vittorio e a sua insaputa ha aperto dei negozi oltre oceano a marchio Paradiso delle Signore. Beatrice però comincia a sospettare qualcosa.

Una vita/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Natalia cerca di sedurre Antonito

Il paradiso delle signore, dove siamo rimasti

Ricapitoliamo cosa era successo nella scorsa puntata de “Il Paradiso delle Signore“. Irene è ansiosa di andare al Paradiso, vuole vedere come si comporta Gemma dopo essere stata scaricata da Marco. La Venere tifa per Stefania e la sprona a gettarsi tra le braccia del giovane, ma la Colombo è dispiaciuta per la sorella e non vuole infierire ulteriormente. Adelaide è furiosa con Marco, Umberto telefona a Ezio e nonostante sia molto amareggiato accetta le scuse dei Di Sant’Erasmo. Adelaide rimprovera il nipote di aver mancato di rispetto a Gemma, alla sua famiglia e inoltre ha infangato la sua, Umberto considera la visione della contessa troppo esagerata. Marco cerca di giustificare il suo comportamento, pensava che Gemma fosse la persona giusta per lui, l’ha creduto, ma il problema è che si è innamorato di Stefania Colombo – “Ditemi che è uno scherzo“, replica Adelaide. Marco è dispiaciuto che la zia non riesca a capirlo, è stanco dei pregiudizi anche se questo significa dover soffrire. Il fatto che Gemma stia male lo sta distruggendo, ma se è il prezzo che deve pagare per essere fedele a se stesso, è disposto a farlo. Ezio vorrebbe consolare Gemma, ma Veronica gli dice che nessuna figlia sceglierebbe un padre come consolatore per le proprie pene d’amore. La Zanatta non vuole parlare con il Colombo perché non apprezzerebbe quello che avrebbe da dire sulla figlia. Veronica chiede spiegazioni e Gemma le rivela che Stefania quando è scomparsa è stata accolta da Marco a Villa Guarnieri, lo ha scoperto per caso, anche ora sta mentendo, a tutto questo c’è una spiegazione, la Venere è invidiosa e gelosa della sorellastra, sapeva che Marco era solo suo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Steffy attende i risultati del DNA

Stefania in pausa pranzo va a trovare Gemma a casa, sono due giorni che non si presenta al lavoro ed è preoccupata. La Zanatta l’attacca urlandole in faccia che non vedeva l’ora che Marco la lasciasse. La Colombo cerca di convincerla che dal ragazzo non ha mai cercato niente, si scusa per averle tenuto nascosto che alloggiava a Villa Guarnieri. Gemma non è disposta ad accettare le scuse della sorella e si fa promettere dalla Venere di stare lontana da lei e dal suo fidanzato. Stefania è affranta e racconta a Gloria come si è svolto l’incontro con Gemma. La capo commessa del Paradiso delle Signore dice alla figlia che non ha nessuna responsabilità sulle scelte di Marco, è arrivato per lei il momento che si chieda cosa prova per lui. Il Di Sant’Erasmo tranquillizza Stefania dicendole che non ha colpe, lasciare Gemma lo ha fatto per lui, per essere felici bisogna seguire il proprio cuore, non vuole far soffrire nessuno, ma non può tornare indietro e dichiara a Stefania il suo amore, lo sa che sarà difficile, ma è disposto ad aspettarla tutta la vita se è necessario. Finalmente Salvatore fissa la data delle nozze, il parroco gli assegna come giorno il 29 aprile, l’Amato vorrebbe temporeggiare, Agnese teme un suo ripensamento, in realtà è solo superstizione, perché cade di venerdì. Flavia continua a mentire a Ludovica sul suo stato di salute. La ragazza propone alla madre di parlare con Adelaide per chiedere i soldi per le cure ospedaliere, ma la Brancia senior non accetta e si fa promettere dalla figlia di non rivelare niente a nessuno, ha perso tutto l’amore, la salute e i soldi, quello che le rimane è la sua dignità. Ludovica asseconda il desiderio della madre e non confida nemmeno a Marcello come stanno realmente le cose. E mentre Salvatore ha comprato l’anello da regalare ad Anna, Flora decide di fare le valigie e lasciare Villa Guarnieri, Umberto cerca di evitarlo è un momento difficile lo supereranno se non si lasciano prendere dal panico, ma Flora è decisa a dare un taglio netto alla questione, non riesce più a sostenere queste bugie. Per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, appuntamento a oggi 12 aprile

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 11 aprile: Salvo vuole sposare Anna

© RIPRODUZIONE RISERVATA