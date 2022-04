Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Salvo e l’anello per Anna

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, ci rivelano che Umberto parlando con Ludovica scopre che Flora le ha rivelato di aver trascorso una notte d’amore con lui. Il Guarnieri temendo che Adelaide venga a sapere la verità si infuria con la Ravasi e l’accusa di essere stata una sprovveduta e un’imprudente, in quanto si è confidata con la pupilla della contessa. Ludovica però è molto amica di Flora e si raccontano tanti loro segreti, Flora è sicura che non verrà tradita dall’amica, ma non approva il comportamento di Umberto. Flavia con la complicità di Fiorenza ha escogitato il piano diabolico di far credere a Ludovica di essere seriamente malata solo per allontanarla da Marcello. La donna si è fatta promettere dalla figlia di non dire nulla a nessuno del suo stato di salute, ma Ludovica alla fine decide di confidarsi con il fidanzato, dicendogli che la madre ha bisogno di un intervento chirurgico al cuore ma non hanno i soldi per affrontare le cure. Il Barbieri è molto a disagio, non ha a disposizione tanto denaro per aiutare Ludovica e tanto meno non ha la possibilità di guadagnare così tanto da aggraziarsi le simpatie della suocera. Salvo è disperato, ha organizzato una bella sorpresa ad Anna per consegnarle l’anello, invece il gioiello si è perso. La fortuna questa volta è dalla parte del giovane Amato, difatti ritrova l’anello e in modo semplice si presenta davanti all’Imbriani consegnandole il simbolo del loro amore.

Il paradiso delle signore, il riassunto della puntata del 12 aprile

Dove eravamo rimasti con Il paradiso delle signore? Salvatore mostra a Marcello l’anello che ha comprato per Anna e chiede all’amico di essere il suo testimone di nozze, mentre da Armando vuole sapere come consegnare il gioiello all’Imbriani. Il magazziniere del Paradiso delle signore gli consiglia di essere estroso, romantico, ma soprattutto se stesso. Ezio è contento che Gemma sia tornata al lavoro, ma non capisce il cambiamento repentino di Marco. Il giovane si presenta a casa Colombo per scusarsi. Ezio gli dice di essere amareggiato, il giovane non pretende il perdono, ma tutto quello che ha fatto è stato per garantire la felicità a Gemma dandole l’opportunità di trovare un uomo che la sappia amare davvero. Veronica gli chiede se questa decisione sia stata condizionata dalla presenza di un’altra donna, Marco nega. Flora ringrazia Adelaide della sua ospitalità, ma è arrivato il momento per lei di lasciare Villa Guarnieri, Milano è diventata la sua città ed è arrivato il momento di mettere le radici. Adelaide è molto dispiaciuta ma alla fine dietro le insistenze della Gentile non può fare altro che accettare la sua decisione e augurarle ogni bene. Irene rimprovera Stefania perché dopo la dichiarazione di Marco non può soffocare i suoi sentimenti, ma la ragazza vuole reprimerli per non far soffrire Gemma. La Cirpiani cerca di convincerla a non lasciarsi sfuggire quella che potrebbe essere la sua occasione per essere felice. Flora confida a Ludovica di aver lasciato Villa Guarnieri, però l’idea di non poter stare più vicino a Umberto la terrorizza, in verità è un modo per capire cosa l’uomo prova per lei. Questi pensieri la fanno sentire una serpe nei confronti di Aldelaide. Ludovica rivela alla Gentile che la madre ha un problema cardiaco, il suo cuore non funziona, ha bisogno di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico molto costoso e loro non hanno il denaro per affrontare la spesa. Flora le domanda se ha messo al corrente Marcello, la Brancia vuole assecondare la richiesta della madre di mantenere segreto il suo stato di salute e poi teme che Marcello per aiutarla si possa mettere in qualche guaio.

Vittorio è rammaricato, Dante vuole partire per le feste pasquali con Beatrice e Serena e portarle a visitare i borghi del lago Maggiore. Il Romagnoli attacca il suo rivale dicendogli che dietro questa sua apprensione c’è la delusione di non riuscire a passare le vacanze di Pasqua con loro, ma farà in modo che siamo più che felici. Il Conti parlando con Beatrice la mette al corrente che non si oppone a una relazione tra lei e Dante, l’importante che sia felice, ma non permette all’uomo di giocare con i sentimenti della cognata. Vittorio ha deciso di regalare alle sue clienti una colomba pasquale e commissiona l’ordine a Salvatore che decide di mettere l’anello da dare ad Anna in una delle scatole per le colombe da consegnare al Paradiso. Gemma riceve un invito da parte della contessa che le chiede di raggiungerla in villa. Adelaide sta organizzando una gara equestre per raccogliere fondi per finanziare un ospedale e vorrebbe che Gemma gareggiasse per il Circolo. All’inizio la Zanatta rifiuta, poi sollecitata dalla contessa decide di rimettersi in gioco e accetta l’invito, promettendole che farà di tutto per riconquistare il cuore di Marco. La contessa del Paradiso delle Signore la sprona ad andare avanti, dicendole che quando qualcuno ci umilia e ci fa del male, la commiserazione riduce le persone in vittime, bisogna reagire e invita la ragazza a darsi da fare per rimettere sulla giusta rotta il nipote. Ezio invita Stefania a cena per farsi raccontare se sa qualcosa di più tra quanto è successo tra Gemma e Marco. La ragazza le racconta di essere stata ospitata da Marco a Villa Guarnieri durante la sua fuga e quando Gemma l’ha scoperto non l’ha presa bene. Ha fatto di tutto per farle capire che tra loro non c’è stato niente e per dimostrarglielo ha lasciato la redazione. Ezio vuole sapere quali sono le sue intenzioni visto che Marco la sua scelta l’ha fatta. Stefania vuole lasciare perdere perché non può vedere Gemma soffrire. Dante è il nuovo proprietario della catena di negozi dei Raguso: dal Montana al Texas dalla Florida alla California i negozi venderanno abiti con il marchio del Paradiso e Vittorio è all’oscuro di tutto. Salvo con la complicità dei suoi amici, organizza al Paradiso una festa per consegnare ad Anna l’anello, ma al momento dell’apertura della scatola, c’è la colomba ma dell’anello nessuna traccia.

