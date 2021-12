Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Flora indaga ancora

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 13 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, lunedì 13 dicembre, Tina preoccupata per la salute della madre decide di rinunciare all’intervento per stare accanto ad Agnese. Salvatore non riesce a perdonare la madre e si tiene lontano da lei prendendo le difese del padre. Il suo comportamento non piace ad Anna che prende le distanze dal giovane. Dopo l’iniziativa del capo sospeso, il Paradiso sostiene un’altra causa e approfittando del Natale, dà vita a una nuova iniziativa che riguarda il centro per i poveri gestito da Don Saverio che rischia di chiudere. Flora intanto continua a fare indagini per scoprire come sia morto il padre e confida a Ludovica che ha in mano delle informazioni importanti che riguardano i Gualtieri. Agnese ha superato il momento difficile e decide di raccontare a Conti il vero motivo per cui il marito l’ha lasciata ed è partito per la Germania: in quel paese vive con la sua nuova famiglia.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Agnese riceve una telefonata dall’ospedale che le comunica la data dell’intervento di Tina. La ragazza si fa prendere dall’ansia, il giorno stabilito è molto vicino e teme che l’operazione possa andare male. Agnese cerca di tranquillizzarla dicendole che è nelle mani del più bravo chirurgo e deve pensare in positivo. Maria va a fare visita alla sarta e le porta i biscotti con le mandorle preparati da lei, la giovane aggiorna Agnese di quello che accade alla sartoria e di come sia difficile coordinare il lavoro senza la sua presenza. Umberto è molto rammaricato dal comportamento di Flora. La sera della Prima alla Scala si sono scambiati un bacio che per lui ha significato molto, ma ora che è venuto a conoscenza degli intrighi che la stilista sta tessendo su di lui e la sua famiglia, crede che l’effusione amorosa sia stato soltanto un modo per aggraziarsi la sua fiducia. In realtà Flora prova un sentimento forte nei riguardi del conte e per evitare che la situazione le sfugga di mano sta pensando di trovarsi un appartamento e lasciare definitivamente la villa, però per non insospettire la contessa tutto dovrà succedere in maniera tranquilla e non frettolosa. Intanto Adelaide incalza di domande Umberto per farsi raccontare cosa è successo tra lui e Flora la sera all’opera poiché chi li ha visti ha notato molta tra loro molto complicità. Umberto minimizza dicendole che si tratta soltanto di pettegolezzi.

Mentre Agnese è fuori dalla chiesa in attesa di Tina, incontra un amico del marito Giuseppe e gli chiede sue notizie, nel frattempo li raggiunge Tina e comincia a parlare con l’uomo che elogia Giuseppe definendolo un padre premuroso e molto orgoglioso della figlia. Agnese che conosce la verità non apprezza i discorsi dell’uomo che resosi conto che sta raccontando molte falsità, decide di andarsene. Marco invita Gemma ad andare al cinema, ma la ragazza non sa come uscire di casa, così chiede a Stefania di aiutarla. La Venere chiede al padre il permesso per andare al cinema con la sorella e alcune colleghe del Paradiso, l’uomo accetta ma si offre di accompagnare le figlie con l’automobile. Una volta arrivate all’appuntamento, Marco rimane deluso dalla presenza di Stefania, ma riesce a sbarazzarsi di lei dandole l’incarico di andare alla conferenza stampa che riguarda la nuova metropolitana, con questo stratagemma il Di Sant’Erasmo riesce a stare solo con Gemma. Tina entra nell’ufficio di Conti per dirgli che è stato fissato il giorno dell’operazione, la ragazza vorrebbe acquistare un televisore da regalare alla madre, così quando lei è ricoverata la donna non si sente sola. Il giovane si offre di accompagnare a casa Tina, ma quando apre la porta trova Agnese distesa a terra priva di sensi.

