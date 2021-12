Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: Vittorio esce con Tina

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 14 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, martedì 14 dicembre, Ezio in casa Colombo allestisce il nuovo presepe ma Gemma non sembra entusiasta, sarà Stefania a spiegare al padre perché la sorella ha reagito in quel modo. Il suo distacco è dovuto a un ricordo del passato che la lega al padre. Adelaide ha capito che Flora sta indagando su di lei e Umberto, la Ravasi è decisa ad andare avanti, oramai ha la certezza che la morte di Achille non è stata accidentale ma dietro c’è la mano dei Guarnieri e prima o poi riuscirà a dimostrarlo. Flora si confida con Ludovica che la mette in guardia: deve prestare molta attenzione ad Adelaide e Umberto, perché potrebbero essere pericolosi. Flora decide di allontanarsi da Milano per un po’ per trascorrere le festività natalizie in America. Umberto appresa la notizia ne sarà dispiaciuto. Intanto Vittorio Conti convince Agnese a raccontare la verità su Giuseppe a Salvatore, per poterlo fare invita Tina a trascorrere una serata fuori casa e lasciare madre e figlio a chiarirsi da soli.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Agnese è stata dimessa dall’ospedale e il dottore le ha consigliato il riposo assoluto. Tina per prendersi cura della madre ha rimandato il suo intervento chirurgico. Salvatore venuto a conoscenza del malore che ha colpito Agnese ha telefonato alla sorella per chiedere aggiornamenti sul suo stato di salute. Tina lo rassicura che non è nulla di grave, ma la donna deve evitare le forti emozioni. Il ragazzo dopo il lavoro è andato a fare visita alla madre e i due si ritrovano a parlare di Giuseppe. Agnese è stata tentata di raccontare al figlio la verità. Conti preoccupato per Agnese va a trovarla e le porta una tisana tranquillizzante al biancospino. La donna gradisce il regalo, ma in realtà la visita di Conti non è di cortesia, l’uomo sa che il malessere di Agnese non riguarda lo stress ma c’è qualche cosa di più grave che la tormenta, così chiede alla sarta di confidarsi. La donna dopo aver fatto un profondo sospiro, racconta a Conti la verità sul marito Giuseppe.

Ludovica si è messa alla ricerca di un appartamento per aiutare Flora ad allontanarsi da villa Guarnieri. La contessa Adelaide non approva la scelta della stilista e sta sospettando che la giovane voglia allontanarsi da Umberto e da lei perché si sente con il fiato sul collo. Ludovica per curiosità ha chiesto all’amica come mai voglia lasciare la residenza e la stilista le ha risposto che i Guarnieri non le hanno raccontato la verità sulla morte del padre perché in cassaforte conservano un dossier che potrebbe darle le risposte che cerca e prima di lasciare la villa deve riuscire a mettere le mani sul plico. Il Natale si sta avvicinando e quest’anno lo staff del Paradiso ha abbracciato un’iniziativa benefica per aiutare Don Saverio a salvare il centro dei poveri che rischia di essere chiuso. Ezio è tornato a casa con il nuovo presepe. La moglie e la figlia non sono felici del regalo, Stefania ha chiesto alla sorella come mai non è entusiasta e Gemma le ha risposto che per lei e la madre il presepe è una cosa importante, ne aveva uno di famiglia che faceva sempre con il padre. La ragazza in questo momento sta vivendo un momento felice con Marco e l’ultima volta che sono usciti insieme lei ha preso l’iniziativa e l’ha baciato.

