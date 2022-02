Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Ezio e Veronica…

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 14 febbraio

Le Anticipazioni del Paradiso delle Signore di lunedì 14 febbraio 2022 ci rivelano, dopo che Veronica per difendere Gemma si è assunta la colpa di aver spedito la lettera minatoria a Gloria, i suoi rapporti con Ezio non saranno più gli stessi, tanto che l’uomo deciderà di andare via di casa. A questo punto la Zanatta sceglierà di affrontare la situazione con la Moreau, nonostante il Colombo le abbia detto di tenersi lontano dalla capo commessa. Adelaide è scomparsa e non si sa nulla di che fine abbia fatto, mentre la sua assenza comincerà a pesare.

Dante intanto non molla la presa con Beatrice, nonostante con Fiorenza stia architettando la rovina di Umberto. Il giorno di San Valentino al Paradiso delle Signore le commesse distribuiranno cuori di cioccolato a tutte le clienti e visto che sono tutte single, decideranno di concedersi tutte insieme una passeggiata in bicicletta. Dante farà una sorpresa a Beatrice, mentre Ezio tornerà a casa solo per comunicare a Veronica che il loro matrimonio per ora sarà rinviato. Ma cosa è successo nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore?

Il paradiso delle signore, il riassunto della puntata del 11 febbraio

Dove eravamo rimasti con Il Paradiso delle Signore? Torniamo alla puntata dell’11 febbraio. Veronica sta pensando a una soluzione ma non vuole che Gemma vada da Gloria a raccontare la verità sulla lettera. La Zanatta vorrebbe che la figlia ne resti fuori, ma la ragazza ha fatto il guaio e vorrebbe correre ai ripari. Salvatore non ha i soldi per acquistare la casa del padre di Gabriella e vorrebbe ottenere un ribasso, per convincere il signor Rossi gli dice che la casa ha bisogno di restauro, diminuendo il prezzo di vendita sarebbe lui ad affrontare tutte le spese. Agnese intanto prepara la valigia per andare a Roma a trovare Rocco per vedere cosa gli sta succedendo, visto che con la fidanzata non si fa sentire e oltretutto non si presenta nemmeno agli allenamenti.

Mentre la sarta de Il Paradiso delle Signore sta uscendo di casa arriva Maria che le chiede dove sta andando, l’Amato inventa una scusa, va a trovare una sua lontana parente che sta per morire e le chiede di sostituirla all’atelieur. Brivio ha scelto per il “Musicarello” un’altra persona e Tina c’è rimasta male, ora però il regista ha bisogno che vengano prodotte nuove musiche per adattarle alla nuova attrice e chiede a Vittorio di convincere il Recalcati a comporle. Il Conti fa notare a Brivio che Sandro è il marito di Tina e in questo momento non è il caso, ma l’uomo insiste e Vittorio accetta di dargli una mano. Veronica va al Paradiso delle Signore e avverte Gemma che andrà a parlare con la Moreau e si prenderà la colpa di quanto è accaduto. Gemma ha commesso un errore grave e lo ha capito, ma ora tocca a lei sistemare le cose.

Mentre Veronica si accorda con Gloria per potersi incontrare dopo la chiusura del magazzino, Stefania è nei paraggi e ascolta la conversazione, subito dopo racconta al padre quanto ha sentito del discorso. Ezio torna a casa e chiede spiegazioni a Veronica, la donna messa alle strette rivela che è stata lei a spedire la lettera minatoria a Gloria, ora vuole incontrarla per chiedere il suo perdono. Il Colombo va su tutte le furie mentre la Zanatta non riesce a trattenere le lacrime per la disperazione. All’appuntamento con la Moreau si presenta Ezio che le riferisce quello che è accaduto con Veronica. Il Colombo non sa cosa fare, Gloria gli suggerisce di tornare a casa, ma l’uomo per un attimo si sente attratto dalla moglie e le loro labbra si sfiorano appena. Vittorio incontra Sandro e lo informa che il “Musicarello” non decolla, e gli chiede si scrivere una nuova canzone, ma il Recalcati non ne vuole sapere: come fa a comporre una musica per un uomo che non ha scelto la moglie come prima attrice ma ha affidato la parte ad un’altra attrice? Vittorio gli suggerisce di accreditare la sua posizione come compositore nell’ambiente cinema e poi tirare dentro anche Tina e Sandro si convince che potrebbe essere l’occasione buona per riavvicinarsi all’Amato. Per sapere cosa succederà nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, appuntamento a lunedì 14 febbraio!





