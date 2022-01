Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: torna Dante Romagnoli!

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 14 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 gennaio 2022 ci rivelano che zia Ernesta lascerà Milano e Gloria prima di salutarla le consegnerà il suo certificato di morte da dare a Ezio così sarà libero e potrà sposarsi con Veronica. Però il finale potrebbe essere diverso da quello che auspica il Colombo, perché nell’ultima conversazione avuta con la Zia Ernesta, qualcuno era dietro la porta e se deciderà di raccontare la verità a Stefania riceverà un duro colpo al cuore. Irene è alla ricerca di una nuova inquilina e Maria non la prenderà bene, non capisce perché l’amica non ha ritenuto opportuno avvertirla.

Vittorio non è intenzionato a perdere la commessa americana e deciderà di prendere in mano la ditta Palmieri. Le sue decisioni non accontenteranno tutti e lo metteranno in cattiva luce. Nel frattempo a sorpresa arriverà Dante Romagnoli, una vecchia conoscenza de Il Paradiso delle Signore: partito per gli Stati Uniti con Marta, se n’erano poi perse le tracce. Vittorio non sarà felice di rivederlo: ma perché sarà tornato in Italia? Flora ha deciso di lasciare Villa Guarnieri, ma Umberto le farà cambiare idea attraverso una missiva che le farà recapitare dove le rivelerà come sono andate veramente le cose con Achille. Flora dopo aver letto la lettera deciderà di rimanere a vivere nella villa, ma cosa realmente la convincerà a restare?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore, Marco non ha intenzione di mollare la presa e incoraggia Gemma ad avere un incontro con la zia Adelaide. Il ritiro dalle competizioni della cavallerizza Cristina Soprano ha messo in difficoltà la contessa Di Sant’Erasmo, il nipote però riesce a convincerla a sostituire l’atleta con la Venere. L’occasione si presenta quando Marco organizza al Circolo un incontro con le due donne, dopo una breve conversazione la Zanatta viene invitata dalla contessa a fare una dimostrazione. Dopo tanti anni la ragazza sale sulla sella, ma se da una parte Adelaide e Marco sono entusiasti della sua prova, dall’altra la Venere de Il Paradiso delle Signore non è convinta di accettare la proposta. Il passato è sempre presente nella sua vita e la mancanza del padre in questi momenti è più evidente. Riuscirà Stefania a convincere la sorella a tornare a gareggiare?

Flavia non vuole che Ludovica continui la sua relazione con Marcello e la mette davanti a una scelta: o la ricchezza e la sua famiglia oppure Marcello. Ludovica pur di continuare a stare vicino al Barbieri rinuncia alla sua rendita. Flavia non prenderà la notizia nel migliore dei modi e decide di rivolgersi alla contessa Di Sant’Erasmo. Purtroppo la contessa de Il Paradiso delle Signore non potrà aiutarla perché già in passato si è scontrata con Ludovica trovando davanti a sé un muro insormontabile. Flavia per mantenersi in buono rapporto con la figlia finge di accettare la sua relazione con Marcello, ma sta pensando a come allontanare la figlia dal barista de Il Paradiso delle Signore. Irene è intenta a trovare una nuova inquilina all’insaputa di Maria, la selezione è molto meticolosa. Le Veneri sono entusiaste, la proposta di fare un servizio fotografico indossando gli abiti che la Monreau le ha regalato le ha messe tutte di buon umore. Chi invece è molto agitato è Ezio, purtroppo nessuna azienda è all’altezza delle aspettative, per rispettare la scadenza è necessario affidarsi alla collaborazione di tre ditte, altrimenti per i tempi stretti di consegna non si riuscirà a garantire la qualità del prodotto. Vittorio sta pensando di rifiutare la commessa americana. Per questa sua decisione dovrà scontrarsi con Umberto che invece è convinto che un occasione così importante non capiterà più nella vita.



