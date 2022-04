Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 15 aprile: Marcello scopre la verità

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 15 aprile

Le anticipazioni della puntata de Il paradiso delle signore del 15 aprile ci rivelano che Marcello scopre che Ferd coprirà tutte le spese che sono necessarie per l’intervento di Flavia. L’umore di Barbieri peggiora sempre di più e Marcello pensa di essere inutile perché non riesce ad aiutare la compagna in nessun modo e vuole una rivincita. Flora lascia la Villa, ma Umberto la segue e la ferma prima che possa andarsene e successivamente scoppia un bacio molto appassionato e qualcuno si accorge di questo tradimento. La Contessa non lascia perdere, ma prima o poi farà qualcosa per far concludere la situazione.

Stefania e Marco, nel frattempo, sanno di aver messo freno alle loro sensazioni e in un incontro sono molto vicini al bacio.

In modo improvviso succede qualcosa che provoca un cambiamento a tutti e due ed entrambi si allontanano di nuovo, anche se forzatamente. Bea presto scoprirà ciò che ha fatto Dante e adesso ha capito anche tutti i piani ed è abbastanza scioccata per quello che è successo. Prende una macchina e fa un incidente molto grave e quando la trovano capiscono che è in condizioni troppo brutte, in quanto è priva di coscienza.

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore, è accaduto davvero di tutto. Dante è un narcisista, manipola le persone avvicinandosi e dando fiducia e convincendo tutti che le sue sono intenzioni buone. Dietro a ciò, invece, si nascondono i suoi scopi e interessi. Tante volte ha agito alle spalle degli altri, basta pensare solamente al modo con il quale ha ricevuto le quote. Ha messo un altro uomo con le spalle al muro, anche se è cattivo quando vuole, ma ha fatto capire di avere un cuore. Dante, invece, non è così, è stato gentile con Bea, ma non è del tutto sincero con un affare con gli stranieri. Vittorio non ha mai creduto al signore che in passato era l’amante di Marta, perciò chiede a Rob di aiutarlo e necessita di un alleato per indagare sui passi di Romagnoli. Fiorenza confida che Flavia sta affrontando una brutta malattia, la quale si potrebbe risolvere con un’operazione, che però si dovrebbe svolgere in un ospedale importante americano. Ferd non capisce quale possa essere il problema, in quanto decide di pagare lui l’intervento. Una ragazza è orgogliosa, ma ultimamente non troppo, in quanto accetta gli aiuti, ma non vuole che Ludo sappia dell’intromissione di Ferd. Purtroppo però è troppo tardi.

Dante, nel frattempo, continua con i suoi affari in America e sembra che questo piano va a gonfie vele. Romagnoli continua a mentire a Beatrice, nonostante le domande continue e adesso riesce a tenere segreta questa situazione. Vittorio sospetta e decide quindi di non rimanere fermo, ma di attuare un piano per capire cosa sta succedendo veramente. Roberto viene incaricato da un signore per aiutarlo a seguire i passi si Romagnoli per comprendere cosa sta davvero facendo e quali sono gli scopi. Fiorenza ammette che Flavia ha una malattia e l’uomo si fa raccontare tutto nei dettagli e poi subito si offre a pagare le spese dell’intervento in una clinica molto famosa, che però si trova abbastanza lontano. Flavia vuole accettare la proposta di Ferd, ma ha chiesto che la figlia non sappia nulla di quello che lui ha fatto per lei.

Questo tentativo però è inutile perché Ludo è rimasta al corrente di quello che è successo e ciò probabilmente avrà delle brutte conseguenze.











