Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Flora scopre la verità?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 14 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, mercoledì 15 dicembre, Ludovica e Marcello tornano a casa loro, Salvatore ha fatto pace con la madre e ritorna a vivere con lei lasciando l’appartamento libero alla coppia. Agnese raccontando la verità su Giuseppe a Salvatore si è tolta un peso, adesso è pronta per affrontare Tina e raccontare anche a lei come realmente stanno i fatti. Al Paradiso si sta pensando quale iniziativa intraprendere per raccogliere fondi per aiutare don Saverio a non perdere il centro dei poveri. Flora scopre la combinazione della cassaforte dei Guarnieri, vuole proseguire con le sue ricerche senza sapere cosa andrà a scoprire. Resta impietrita ascoltando le rivelazioni di Umberto ed Adelaide su suo padre.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Ezio Colombo pensava di aver fatto una cosa gradita acquistando il nuovo presepe, ma la reazione di Gemma e Veronica non è clamorosa, così l’uomo chiede spiegazioni a Stefania che all’inizio rifiuta di rispondere, suggerendo al padre di interrogare direttamente le interessate e poi gli rivela che la sorella è affezionata a un presepe che è rimasto in una cantina a Padova che allestiva sempre con suo padre e questo nuovo non potrà sostituire il precedente. Della tristezza di Gemma se n’è accorto anche Marco, non ottenendo spiegazioni dalla Venere, si rivolge a Stefania. La ragazza gli dice quanto la sorella stia soffrendo in questo momento per il ricordo del padre. Per riportare il sorriso sul volto della figlia, Ezio decide di recuperare il vecchio presepe e ne parla con Veronica, la quale rammaricata gli comunica che non è possibile perché a causa di un’inondazione la cantina si è allagata ed è andato tutto perso. L’uomo invita la moglie a rivelare la verità a Gemma.

Ludovica intanto consiglia a Flora di non mettersi contro i Guarnieri perché lei ha in mano solo supposizione e loro sono una famiglia potente e conoscono molte persone rilevanti che potrebbero renderle la vita difficile. Nonostante sia felice che l’amica si preoccupi di lei, non ha nessuna intenzione di cambiare idea, le cose non sono chiare, se davvero il padre fosse morto accidentalmente perché la polizia avrebbe riaperto il caso? Ludovica suggerisce di lasciare agli inquirenti il compito di indagare, ma Flora è del parere contrario, sapendo dell’esistenza di un dossier che potrebbe inchiodare i Guarnieri. Umberto si presenta nell’ufficio della stilista e la invita a uscire per accompagnarlo a un incontro di lavoro fuori città, la donna all’inizio rifiuta, poi comunica al conte che è impegnata a portare a termine alcune pratiche perché ha intenzione di trascorrere le festività natalizie in America e ricongiungersi con i suoi amici che non vede da tempo. Nel frattempo al circolo Adelaide incalza di domande Ludovica per farsi dire qualcosa che riguarda Flora, ma la ragazza non fidandosi della contessa non rivela nulla che possa compromettere l’amica. Stefania rivela alla signorina Gloria Moreau che è felice di vivere con il padre e visto che a convincerla a trasferirsi dalla sua nuova famiglia è stata la Moreau, la ragazza la invita a trascorrere il Natale a casa sua, ma la donna rifiuta.

