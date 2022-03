Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 15 marzo: Vittorio e Dante litigano

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 15 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, martedì 15 marzo 2022, ci rivelano che la famiglia Colombo è preoccupata per la scomparsa di Stefania, fortunatamente arriva un telegramma della ragazza che dice di stare bene e di volere ancora stare lontana da loro per riflettere. Ezio e Gloria tirano un sospiro di sollievo ma ignorano dove possa nascondersi la figlia. Gemma comincia ad avere dei sospetti, Marco è distante e ha declinato anche un invito a cena, in realtà il ragazzo sta aiutando Stefania a nascondersi a Villa Guarnieri, la Zanatta pensa che non sia più interessato a lei. Vittorio si scontra di nuovo con Dante, il Romagnoli ha organizzato una sfilata di moda al Circolo per presentare la nuova collezione disegnata dalla Ravasi, senza dire nulla al suo socio. Intanto Stefania sola nella foresteria è combattuta tra il desiderio di perdonare la madre e la rabbia di non riuscire a perdonarla, la nostalgia della sua famiglia comincia a farsi sentire e ricorda i bei momenti trascorsi con Gemma.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Ezio e Gloria sono in ansia per la scomparsa di Stefania non capiscono perché non si faccia viva basterebbe una telefonata. Veronica cerca di tranquillizzare tutti, anche se Gloria è intenzionata a denunciare la scomparsa della figlia alla polizia, ma Ezio la ferma, la donna per lo Stato è morta e tale deve restare. Flora mette al corrente Umberto dell’idea geniale avuta dal Romagnoli per giustificare l’assenza della Signorina Buonasera che all’ultimo momento ha declinato il suo invito al Paradiso per la presentazione della sfilata. Adelaide è entusiasta, ignara di tutto ritiene che Dante sia un valido socio e una spalla per Vittorio. Umberto ascolta in silenzio senza asciare trapelare niente. Dante propone a Vittorio di allargare il target e proporre gli abiti della nuova collezione anche al ceto dell’alta società, per questo sta pensando di organizzare una sfilata al Circolo. Vittorio boccia l’idea di marketing del socio e tra i due si accende una discussione dove il Romagnoli rivendica il suo posto nel Paradiso. Salvo è molto rammarico ha trascorso il weekend con la piccola Irene e Anna, ma la bambina nemmeno gli ha rivolto la parola, lui è il cattivo che la vuole allontanare dai nonni e dagli amici per portarla a Milano. L’amato comunica ad Anna di volerla sempre sposare, ma viste le circostanze non è il caso che si addebiti per acquistare la nuova casa visto che la figlia dell’Imbriani non ha intenzione di andarci ad abitare. Stefania a sorpresa si presenta a Villa Guarnieri e chiede aiuto a Marco, gli ultimi due giorni li ha trascorsi in una pensione, non ha voglia di andare a vivere con Maria e Irene perché non si sente pronta per affrontare le loro domande. In questo momento si fida solo di Marco, il giovane gli offre il suo aiuto ospitandola nella foresteria, ma le suggerisce di avvisare la sua famiglia perché sono molto preoccupati per la sua assenza.

Beatrice è attratta da Dante ma teme che possa succedere qualcosa di spiacevole con Vittorio e questo le darebbe fastidio, il cognato le è stato vicino nel periodo peggiore della sua vita, Anna crede che con il tempo anche Conti si ricrederà nei riguardi del Romagnoli. Gemma confida a Marco di sentire la mancanza di Stefania, da quando non c’è la casa è vuota, è un po’ preoccupata perché tra le pareti domestiche si respira molta tensione e preoccupazione. Marco invita Stefania a spedire un telegramma alla sua famiglia per comunicargli di stare bene e di non preoccuparsi. Al Paradiso è stato detto che la ragazza è andata a trascorrere qualche giorno dalla zia Ernesta. Dante è intenzionato a organizzare la sfilata al Circolo per mostrare all’alta società quanto talento ha la Ravasi. Inoltre vuole dimostrare che il marchio del Paradiso non è solo rivolto alle segretarie. Anche se non ha ottenuto il benestare di Vittorio, il Romagnoli chiede a Ludovica di aiutarlo a realizzare l’evento e ordina alla ragazza di scegliere bigiotteria di valore da abbinare agli abiti. Stefania stava per essere scoperta da Umberto che ha notato la luce accesa nella foresteria, Marco con una bugia è riuscito a togliere ogni dubbio al Guarnieri. Stefania confida al Di Sant’Erasmo che quando era piccola non accettava la scomparsa della madre, ogni sera chiudeva gli occhi e cercava di immaginarla accanto a lei per sentire magari la sua presenza. Marco la invita al perdono, rispetto a lui che ha perso i genitori da piccolo, lei ha la possibilità di vedere nella vita reale la sua mamma e non in sogno. Gloria non riesce a darsi pace e dice a Ezio di andare dalla polizia a denunciare la scomparsa di Stefania, il marito l’arresta sarebbe un suicidio e poi una volta che verrebbe fuori la verità su di lei, la scomparsa della figlia passerebbe inosservato. Il Colombo la invita ad aspettare un altro giorno perché è convinto che la ragazza tornerà a casa.

