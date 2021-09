Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 15 settembre: Ludovica vs Adelaide

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 15 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 15 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” dopo una lunga assenza Tina è tornata al Paradiso, dove viene accolta con entusiasmo dalle sue amiche. Agnese presenta la ragazza ad Armando, al quale ha parlato tanto di lei. Vittorio decide di scattare una foto di gruppo per celebrare il ritorno di Tina e la sera, mentre riguarda la foto, ha un’idea che coinvolge anche la Amato: propone alla ragazza di essere il volto della prima copertina del “Paradiso Market”. Ludovica ripensa all’ultimatum di Adelaide: la ragazza non ha intenzione di farsi condizionare dalla nobildonna e lasciare Marcello. Gabriella non è ancora pronta a lasciare il Paradiso e lavora al fianco di Vittorio per il suo nuovo progetto.

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle Signore”, in onda su Rai 1, al Paradiso arriva una vecchia conoscenza di Vittorio, la modella Ines. La donna prova a corteggiarlo, ma Conti pensa ancora al suo matrimonio finito con Marta e non è pronto per nuove relazioni. Gloria confessa ad Armando di provare ancora qualcosa per il suo ex marito Ezio, il papà di Stefania. Ludovica e Marcello sono più innamorati che mai, ma Adelaide mette in guarda la Brancia: la sua relazione con Marcello non giova all’immagine di vicepresidentessa. La contessa mette Ludovica davanti a una difficile scelta. Il ritorno di Tina porta una ventata di allegria e la famiglia Amato si riunisce dopo tanto tempo.

