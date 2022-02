Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: Ezio e Gloria vicini

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 16 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Rocco non è più innamorato di Maria, ha perso la testa per un’altra ragazza, la sarta è all’oscuro di tutto e continua a confezionare il suo abito da sposa. Sandro ha deciso di comporre la nuova canzone per il “Musicarello” e vuole conoscere l’attrice che deve interpretarlo, ma l’incontro tra i due non è dei migliori. Veronica fa di tutto per riconquistare la fiducia del suo compagno, ma Ezio si disinteressa della sua presenza. L’allontanamento dalla Zanatta lo fa riavvicinare alla ex moglie, tra loro c’è ancora molta attrazione e l’occasione si fa avanti quando si trovano a dare assistenza a una donna in travaglio. Anche a villa Guarnieri si respira un’aria diversa, Flora dopo l’uscita di scena di Adelaide si è molto avvicinata ad Umberto, non potendo nascondere i loro sentimenti finiscono al letto, ma la mattina dopo Umberto è già pentito.

Nelle puntate precedenti di “Il Paradiso delle Signore” la famiglia Colombo sta facendo colazione e Stefania racconta la sua passeggiata in bici con le altre Veneri, tra Ezio e Veronica c’è ancora molta tensione, Gemma avverte l’attrito dei suoi genitori e non riesce a essere felice nonostante ha trascorso una bella serata con Marco che le ha regalato anche una catenina. Stefania sta apprezzando il comportamento del conte che è partito deludente e ora con la sorella non sta sbagliando un colpo. Anna entusiasta riferisce a Tina come il fratello sia stato capace di stupirla regalandole il più bel San Valentino della sua vita, la cantante è felice di vedere la coppia innamorata e si augura di trovare qualcuno che possa renderla contenta. Salvatore le ricorda che Sandro è tornato a Milano per riconquistare il suo amore, ma l’Amato non ne vuole sapere niente. Veronica raggiunge Gemma al Paradiso, la ragazza fa notare alla madre che si è accorta che Ezio non le ha rivolto parola, la Zanatta giustifica il comportamento del suo compagno dicendo alla figlia che è rimasto turbato per quanto è accaduto, ma gli passerà è solo questione di tempo. Gemma vorrebbe raccontare la verità sulla lettera, ma Veronica è contraria, se Ezio sapesse la verità poi vivrebbe in uno stato d’ansia temendo che la figlia possa svelare a Stefania la verità. Brivio chiede a Sandro di scrivere la nuova canzone per il “Musicarello”, il Recalcati accetta la proposta per Tina, perché vuole restituirle il posto che merita nel panorama italiano della musica.

Ferdinando domanda a Fiorenza se ci sono state altre adesioni al loro progetto, Dante vuole inserire i coniugi Brancia, nessuno deve conoscere l’obiettivo di questa cordata nemmeno Flavia, anche se la donna non è certa che il marito sia disposto ad investire un ingente somma di denaro senza avere maggiori informazioni. Fiorenza è preoccupata per Dante, l’uomo si è invaghito di Beatrice e a lungo tempo potrebbe essere il suo punto debole, la Gramini vorrebbe che il manager si concentrasse più su Flora che sulla contabile. Il Romagnoli le fa notare che con la Gentile si sta muovendo con cautela, difatti ha fatto recapitare a villa Gualnieri un mazzo di fiori con un invito a pranzo e la donna ha accettato, parlando con Umberto ha deciso che l’unico modo per capire cosa ha in mente Dante è assecondare la sua richiesta. Flora è convinta che il Romagnoli stia cercando una specie di riscatto per non offuscare la sua immagine. Durante il pranzo, Flora cerca di rubare qualche informazione all’uomo che lascia intendere alla stilista che non ha intenzione di tornare in America perché il mare è pieno di pesci e lui non è solito tornare al porto a mani vuote. Il piano dell’uomo è di raccontare alla stilista una parte della verità per acquistare la sua fiducia e poi farle credere quello che a lui farà più comodo, sapendo che andrà a riferire tutto a Umberto. Mentre Gloria cerca di convincere Ezio a tornare a casa e perdonare Veronica, la Zanatta si è preoccupata di cancellare la data del suo matrimonio, la solerzia della donna stupisce il Colombo che apprezza il gesto, perché immagina quanta fatica le sia costata. Armando riceve la telefonata di Agnese che è andata a Roma per scoprire che fine abbia fatto il nipote Rocco, ma quello che gli comunica lascia l’uomo senza parole.

