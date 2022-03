Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Umberto trova Stefania!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 16 marzo

Le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 16 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” ci rivelano che Ezio e Gloria dovranno mentire alle Veneri e a Vittorio facendo credere che Stefania per motivi familiari è andata a trascorrere qualche giorno dalla zia Ernesta. Conti ha bisogno della ragazza perché Dante è intenzionato a organizzare la sfilata al Circolo e le commesse dovranno sfilare insieme a delle vere modelle. Ludovica è sempre più attratta da Ferdinando che non molla la presa. Flavia è felice forse è arrivato il momento che la figlia lascia definitivamente Marcello per finire tra le braccia del giovane imprenditore. Marco ha un comportamento strano, Adelaide e Umberto non riescono a capire cosa gli stia succedendo, per scoprire la verità il Guarnieri segue il ragazzo e scopre che nasconde Stefania alla foresteria. Cosa farà Umberto deciderà di appoggiare la ragazza oppure le chiederà di lasciare la villa?

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” la famiglia Colombo è in fermento la scomparsa di Stefania sta mettendo tutti in agitazione, soprattutto Ezio che non riesce a rintracciare Gloria temendo che la donna possa essere andata dalla polizia a denunciare la scomparsa della figlia. Il telegramma di Stefania viene recapitato in casa Colombo e tutti tirano un sospiro di sollievo, la ragazza sta bene e si trova a Milano, bisogna soltanto capire dove si nasconde. Marco continua a ospitare la ragazza nella foresteria e cerca di convincerla ad affrontare i suoi familiari soprattutto la madre, prima o poi dovrà dargliela la possibilità di spiegarsi. Marcello è preoccupato per Ludovica, da quando è entrata in affari con Ferdinando è sempre presa dal lavoro e non riesce a vederla, poi Flavia non ha intenzione di tornare a Parigi costringendo il barista ad alloggiare nell’appartamento di Armando. Irene è furiosa con Salvo, perché non acquista più il suo appartamento e il signor Rossi lo ha di nuovo messo in vendita. Se si farà avanti un nuovo acquirente sarà costretta a liberare velocemente la casa senza sapere dove andare. Salvo per farsi perdonare offre alla Cipriani uno stanzino del bar dove sistemarsi fino a quando non trova una nuova collocazione. Ludovica mette al corrente Adelaide che il Romagnoli vuole organizzare una sfilata al Circolo con gli abiti disegnati da Flora, l’idea è abbinare i capi del Paradiso a gioielli di lusso e garantire al magazzino una facoltosa clientela.

La contessa ritiene che non sia una buona idea, ma Fiorenza le fa notare che il vestito che indossa fa parte dell’ultima collezione del Paradiso, è bastato abbinarci le perle di famiglia per renderlo un capo elegante ed esclusivo. Flora va a complimentarsi con Vittorio per la bella iniziativa ma il Direttore cade dalle nuvole, Dante sta agendo senza metterlo al corrente di quanto sta preparando. Vittorio affronta apertamente il Romagnoli accusandolo di volersi vendicare di lui, l’imprenditore vuole solo vedere prosperare il Paradiso e allargare gli orizzonti, sapendo che Conti non avrebbe accettato ha agito di sua iniziativa. Durante la lite Dante ha rivendicato la sua posizione, ma Vittorio gli ha urlato di non fidarsi di lui. Stefania è combattuta, Marco vorrebbe che tornasse a casa e dare alla madre un’altra occasione, ora ha l’opportunità di colmare il vuoto che ha dentro, ha ritrovato la mamma e se si lascia sfuggire questa occasione potrebbe pentirsene per sempre. Flora mette al corrente Umberto di quanto sta succedendo tra Dante e Vittorio. Il Guarnieri si sente in colpa, il Romagnoli sta cercando di capire fino a quanto può spingersi. La stilista considera il manager un ricattatore ma a tutti gli effetti è un socio del Paradiso e la sua idea potrebbe essere vincente. Adelaide convoca al Circolo Flora, Umberto e Vittorio.

